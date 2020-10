Trump, de tornada a la Casa Blanca: "Potser sóc immune. No tingueu por del coronavirus"

Donald Trump ha concebut tota la seva presidència com un gran xou televisiu i el seu retorn a la Casa Blanca, després de tres dies d'hospitalització per tractar-lo de covid-19, no havia ser menys. El president ha tornat aquesta matinada a la seva residència coincidint amb l'horari d'emissió dels informatius nocturns de la televisió.

Després d'aterrar en helicòpter, el mandatari ha pujat les escales de la façana sud de la Casa Blanca i, un cop situat al balcó central, s'ha tret la mascareta. Allà s'ha quedat, ferm, dos minuts, mentre acomiadava amb la salutació militar el Marine One que li ha traslladat des de l'hospital militar. Després, s'ha donat la volta i ha entrat a la Casa Blanca sense portar mascareta, tot i que és portador del virus.

Uns minuts més tard, Donald Trump ha compartit en xarxes socials un vídeo amb música èpica i imatges del seu retorn. Immediatament, un altre gravat a l'interior de l'edifici, sense mascareta, en què afirma que ha "après molt sobre el coronavirus". Un aprenentatge que el porta a aconsellar, "amb seguretat", que no cal tenir por del covid-19: "No deixeu que us domini, no li tingueu por", ha insistit.

La pandèmia ha deixat més de 210.000 morts i 7,5 milions d'infectats oficialment als Estats Units. Però la recepta contra la por, segons Trump, són "els millors equips mèdics, les millors medecines", recursos als quals, d'altra banda, milions de nord-americans no hi tenen accés. Tot i admetre que "hi ha un risc", el president ha defensat que un líder "no deixaria de fer el que jo vaig fer", i ha arribat a vaticinar que "potser sóc immune". No obstant això, des que va emmalaltir, ha patit dos episodis de caiguda dels nivells d'oxigen en sang. Fins i tot el seu metge personal, que en l'última compareixença s'ha negat a revelar dades claus, advertia hores abans que Donald Trump "no està encara fora de perill".