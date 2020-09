Trump exigeix responsabilitats a Pequín el dia que els EUA superen els 200.000 morts per covid

Set minuts. Aquest és tot el temps que ha dedicat Donald Trump a dirigir-se a l'Assemblea General de les Nacions Unides aquest dimarts en un discurs des de la Casa Blanca. Quatre-cents vint segons per llançar-se a la jugular de Pequín i acusar-lo de "desfermar aquesta plaga sobre el món", en referència a la pandèmia, i demanar a l'ONU que "exigeixi responsabilitats a la Xina per les seves accions". El president xinès, Xi Jinping, es va estendre durant catorze minuts per criticar el mandatari nord-americà, sense citar-lo, per "polititzar" la crisi. El líder del gegant asiàtic va defensar la visió multilateralista del seu govern davant l' America first de Washington.

Tot i que les dues intervencions havien estat gravades prèviament, semblaven dialogar entre si. Un intercanvi entre la primera potència mundial, que es va tancant al món, i el principal aspirant a substituir-la, que fa passos per erigir-se en líder. El nord-americà va animar els dirigents mundials a seguir els seus passos i "posar primer als vostres països" com a única fórmula per crear una "autèntica base per a la cooperació". El xinès va alertar, per la seva banda, contra els que "combaten la globalització amb la llança de Don Quixot". Xi Jinping va garantir que "el món no tornarà mai a l'aïllacionisme".

El nou coronavirus ha forçat que l'Assemblea de l'ONU es desenvolupi a Nova York sense assistència dels mandataris, representats exclusivament pels seus respectius ambaixadors. Trump, en clau domèstica, va fer un recorregut pels que considera grans èxits de la seva administració, tant en la gestió de la pandèmia com en política internacional. Va presumir "d'haver impulsat la mobilització més agressiva des de la Segona Guerra Mundial" per combatre la propagació de la malaltia i d'haver sigut "pioners" en el desenvolupament de tractaments i d'una vacuna. Les seves paraules, però, es van emetre tot just minuts abans que la Universitat Johns Hopkins confirmés que els Estats Units havia superat els 200.000 morts, vuits mesos després que es conegués el primer cas en territori nord-americà.

Amb poc més del 4% de la població mundial, els Estats Units comptabilitza prop d'una quarta part del total de morts per la pandèmia al planeta. Trump, triomfal, va defensar a l'ONU haver reduït la mortalitat durant el transcurs de la crisi. El seu país, amb una ràtio de mortaldat pròxima al 3%, és el que té, de lluny, el major nombre de morts diaris i un dels índexs més elevats del món industrialitzat, segons la Universitat d'Oxford, per sobre de la mitjana de la Unió Europea, el Regne Unit i Austràlia, entre d'altres. Malgrat tot això, dimarts a la matinada, en un míting de campanya, Donald Trump va arribar a afirmar que el virus "virtualment no afecta ningú" que no sigui ancià i tingui algun tipus de malaltia crònica. Ho va dir davant de centenars de persones que no guardaven la distància de seguretat i, en l'aclaparadora majoria de casos, no feien ús de la mascareta. Una constant en el camí del president cap a les eleccions del 3 de novembre, que contrasta amb la decisió del seu rival demòcrata, Joe Biden, d'evitar els actes massius.

Lluny de l'autocrítica, el president dels Estats Units va aprofitar les seves paraules davant l'Assemblea General per atiar de nou l'Organització Mundial de la Salut, a la qual va acusar d'estar "virtualment controlada per la Xina" per haver donat credibilitat a l'inici de la crisi a la versió de Pequín. Entre altres reprimendes, Trump va carregar contra la Xina i contra aquesta organització de l'ONU per "haver declarat falsament que no hi havia evidències de transmissió d'humà a humà". Si no ho evita un relleu a la Casa Blanca al gener, Washington abandonarà l'OMS a mitjans de l'any vinent. Xi Jinping, per la seva banda, ha subratllat que aquesta organització ha de tenir un "paper capdavanter" i ha apuntat que la ciència ha de guiar les decisions polítiques, una cosa en què el seu col·lega nord-americà no ha sigut especialment rigorós. El líder xinès va anunciar que, un cop assolida la vacuna, el seu país la posaria a disposició com "un bé públic global".

No només en matèria de pandèmia, el duel entre Washington i Pequín es va traslladar també a l'àmbit mediambiental, amb Trump assegurant que el seu país lidera la reducció d'emissions de carboni, tot i haver abandonat l'Acord de París, i advertint que no tolerarà les crítiques contra les seves polítiques en matèria de medi ambient, que va qualificar d'"atacs" dels que "només volen castigar Amèrica". El seu homòleg xinès va promoure, per contrast, una "revolució" verda. "Els éssers humans", ha afegit Xi Jinping, "no podem seguir ignorant les repetides advertències de la naturalesa", i ha defensat l'acord de què Trump va retirar Estats Units com la guia que "representa el rumb general de la remodelació global cap a un desenvolupament verd".