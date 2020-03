La Xina expulsa els periodistes de 'The New York Times', 'Washington Post' i 'Wall Street Journal'

La Xina ha adoptat aquest dimecres una postura combativa cap als Estats Units, als quals acusa d’iniciar una guerra diplomàtica que l'ha portat, diu, a expulsar gairebé tots els periodistes nord-americans de tres diaris, The New York Times, The Wall Street Journal i The Washington Post.

Des dels seus òrgans de propaganda i de portaveus del govern, Pequín ha acusat els Estats Units d'haver iniciat la disputa amb l'expulsió de periodistes xinesos del país. També ha criticat les informacions d'aquests tres diaris, als quals acusa de ser injustos i esbiaixats cap a la Xina. "Rebutgem la parcialitat ideològica contra la Xina, rebutgem les notícies falses fetes en nom de la llibertat de premsa, rebutgem els incompliments ètics del periodisme", ha tuitejat Hua Chunying, portaveu del ministeri d'Afers Exteriors xinès.

Un article de The Global Times, un tabloide nacionalista controlat pel partit comunista xinès, criticava la cobertura del The New York Times del brot de coronavirus, de les protestes antigovernamentals a Hong Kong i de la repressió del govern xinès sobre la minoria ètnica musulmana dels uigur a Xinjiang. De la cobertura de l’epidèmia Pequín diu que "tenia l’objectiu d’atacar el sistema polític de la Xina i menystenir els esforços de la Xina" per contenir el virus. Dels articles sobre la repressió als uigurs diu que "ataquen i calumnien la Xina sense base".

Sota el lideratge de Xi Jinping, els mitjans de comunicació a la Xina han estat cada cop més controlats i alguns periodistes estrangers han estat penalitzats amb denegació de visats. Durant les últimes setmanes, mentre el coronavirus s'estenia per la Xina, el govern va aplicar la mà dura amb els mitjans nacionals i estrangers, va fer callar professionals mèdics i va censurar i eliminar informes i comentaris online que posaven en dubte la versió oficial dels fets.

La Xina ha dit aquest dimarts que retirava l'acreditació a tots els periodistes nord-americans d'aquests tres diaris (que caducava a final d'any) i se'ls requeria entregar els seus carnets de premsa en un termini de 10 dies. En definitiva, que no se'ls permetria continuar treballant com a periodistes a la Xina.

En un moviment insòlit, l'anunci afegia que tampoc se'ls permetria treballar com a periodistes ni a Macau ni a Hong Kong, dos territoris xinesos semiautònoms que tradicionalment han tingut millors proteccions per a la llibertat de premsa que la Xina continental. Tot i així, no era clar com podria Pequín dur a terme aquesta prohibició, ja que les competències en aquesta matèria són de Hong Kong i Macau.

El govern xinès també ha requerit als tres diaris, a més de les revistes Time i Voice of America, informació detallada sobre el seu personal, els seus actius i operacions econòmiques a la Xina.

La retirada de credencials afectaria almenys 13 periodistes nord-americans, però el nombre final pot ser més gran, ha informat aquest dimecres el Club de Corresponsals Estrangers de la Xina. Aquesta organització ha dit: "L'expulsió ens disminueix en nombre i en esperit, però no en el nostre compromís de cobrir la Xina. No hi ha guanyadors en l'ús de periodistes com a peons en la guerra diplomàtica de les dues potències econòmiques més importants del món".

Els EUA van expulsar 60 periodistes xinesos

Pequín ha dit que la seva decisió sobre els tres mitjans nord-americans s'ha pres en represàlia per la decisió de l'administració Trump de limitar a 100 el nombre de periodistes de cinc mitjans de comunicació xinesos controlats per l'estat que poden treballar als Estats Units, cosa que va obligar a expulsar-ne uns 60.

El Global Times es feia ressò d'això en un editorial en què va acusar Washington de començar la disputa. "Com a mitjans de comunicació xinesos, lamentem que el conflicte entre la Xina i els Estats Units hagi escalat a causa de les diferències polítiques", deia.

Tots els mitjans de comunicació van condemnar la decisió del govern xinès. El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha qualificat les expulsions de "lamentables" i ha dit que espera que la Xina s'ho replantegi.

Els moviments contra els mitjans nord-americans segueixen també a l'expulsió de tres periodistes del diari el mes passat per haver titulat el seu article "La Xina és el veritable malalt d'Àsia", una columna sobre els esforços de resposta al coronavirus del gegant asiàtic.

En els últims dies, el Daily People, un portaveu del Partit Comunista i el China Daily, un diari administrat per l'estat, han publicat missatges que circulaven àmpliament al fòrum Weibo de la Xina i que acusaven el Times de fer servir "dobles estàndards" en les seves informacions sobre el confinament a Itàlia i el confinament a la Xina pel coronavirus.