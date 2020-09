Salvini es queda sense camisa ni rosari

Sense rosari i amb la camisa estripada. Així ha acabat el populista d'extrema dreta Matteo Salvini en una jornada de campanya electoral per als comicis regionals del 20 de setembre. Una dona s'ha plantat davant seu i li ha arrencat el petit rosari que el líder de la xenòfoba Lliga i exministre italià portava penjat al coll. "Et maleeixo, et maleeixo!", li ha etzibat en un petit estira-i-arronsa sense més gravetat a Pontassieve, una petita localitat a prop de la ciutat de Florència.

La policia ha identificat l'agressora com una dona nascuda al Congo fa 30 anys que estava sota una "evident alteració psicofísica". La dona és funcionària a l'Ajuntament de Pontassieve i molt coneguda en aquesta població de la Toscana pel seu activisme a favor de la cooperació amb l'Àfrica i amb les entitats socials.

L'agressió ha donat munició política a Salvini, obertament en contra de l'arribada de persones immigrades. El dirigent ultra s'ha mostrat tranquil i serè, allunyat de la crispació habitual que desprèn, i fins i tot ha assegurat que lluny de sentir "ràbia", l'estrebada li ha deixat "només pena i tristesa". A Twitter ha mostrat com ha quedat la seva camisa. "Tot bé, tranquils. Cap problema físic. La camisa esquinçada la puc comprar. El rosari, arrencat del coll amb violència i que m'havia regalat un amic rector, per desgràcia, no. Però a aquesta ràbia responc amb un somriure i amb més treball", ha escrit el populista al seu compte.

Alla rabbia di pochi rispondiamo col sorriso, il lavoro e la speranza di tanti.



🔴 LIVE 👉 https://t.co/sbicAGLTOa pic.twitter.com/Hos4C1jb0n — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 9, 2020

L'agressió ha estat condemnada per l'alcalde d'aquesta localitat de la Toscana, una de les set regions italianes que acudiran a les urnes per elegir nous governs regionals. Són els primers comicis que es fan al país després d'aixecar-se el confinament per coronavirus que ha posat a prova la fortalesa de l'estat i ha fet aflorar les tensions entre les administracions locals i central.