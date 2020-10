Els carrers d'Itàlia esclaten contra el toc de queda i les restriccions anticovid

Itàlia es rebel·la contra les restriccions imposades pel govern de Giuseppe Conte per contenir la propagació del covid-19. Des Torí fins a Catània, centenars de manifestants han sortit als carrers aquesta nit passada. A Milà, la capital de la Llombardia i epicentre de la segona onada de coronavirus que està castigant amb força el país, alguns grups d'ultres s'han enfrontat a la policia i han llançat pedres i còctels molotov contra els agents. Fins a 28 persones han estat detingudes, entre les quals 13 menors d'edat.



Com a Milà, els carrers del centre de Torí han aparegut aquest dimarts devastats per la batalla campal que es va desencadenar la nit anterior. Centenars de persones es van concentrar davant la seu del govern regional i, ben aviat, grups d'encaputxats es van enfrontar a les forces de l'ordre, van destruir aparadors i van saquejar comerços. Al voltant d'una desena de persones van ser detingudes. Les organitzacions patronals, que havien convocat protestes pacífiques a tot el país, van condemnar els atacs i es van distanciar dels violents.



La tensió social a Itàlia augmenta cada vegada més i el ministeri de l'Interior tem que les protestes –legítimes, segons el primer ministre Conte– puguin "degenerar" en violència per la infiltració de grups antisistema i neofeixistes.



L'oposició encapçalada per l'ultradretà Matteo Salvini ha acusat el govern d'encendre les flames als carrers amb el tancament nocturn de l'oci i de l'hostaleria ordenat aquest cap de setmana. "És un confinament emmascarat, correm el risc de caure en el caos", va denunciar en una entrevista el líder de la Lliga, que intenta convertir-se en l'altaveu dels professionals del sector de la restauració i aprofitar, així, les mobilitzacions socials per capitalitzar el descontentament. Giorgia Meloni, líder del postfeixista Germans d'Itàlia i sòcia a la coalició de dretes, ha anat un pas enllà i ha defensat que "els violents que devasten les ciutats" són "funcionals al Govern".



Però els atacs a l'executiu de Conte arriben també des de dins mateix de la majoria parlamentària. L'ex primer ministre Matteo Renzi, que fa un any va abandonar el governant Partit Democràtic (PD) per impulsar la seva pròpia criatura política, Itàlia Viva, ha exigit retardar el tancament de l'oci nocturn i reobrir cinemes i teatres per evitar un augment de la desocupació. Una crítica rebuda amb fredor per Nicola Zingaretti, secretari del PD, que ha acusat el seu excompany de partit de voler ser al govern i l'oposició.

Protesta de taxistes a Nàpols



Mentrestant, les protestes no s'aturen. A Nàpols, prop d'un centenar de taxistes han parat aquest dimarts els seus vehicles per manifestar-se contra les restriccions anticovid, mentre preparen una vaga estatal per al 6 de novembre. Per intentar contenir el descontentament, en les pròximes hores l'executiu té previst aprovar un paquet d'ajudes per valor d'uns 5.000 milions d'euros per als sectors més afectats pel toc de queda i el tancament nocturn. "El govern assumeix la seva responsabilitat i és just que sigui criticat, però si perdem de vista l'objectiu de caminar tots junts en la mateixa direcció correm el risc d'empitjorar la situació al país", ha assegurat el primer ministre.