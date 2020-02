Roben a punta de ganivet 600 rotllos de paper de vàter a Hong Kong enmig del pànic al desabastiment pel Covid-19

Atracadors armats amb ganivets han robat aquest dilluns 600 rotllos de paper de vàter a un repartidor d'un supermercat a Hong Kong. Aquest producte s'ha convertit en un bé molt preuat a la ciutat, on la por del desabastiment ha provocat llargues cues de consumidors. La gent acapara paper higiènic, productes de neteja i aliments bàsics, i en molts establiments els prestatges s'han buidat. És quasi impossible aconseguir desinfectant per a les mans i mascaretes per protegir-se del virus.

VIDEO: Police in Hong Kong roll out to investigate toilet paper theft pic.twitter.com/xmoo8FcFqq — AFP news agency (@AFP) February 17, 2020

Malgrat tot, el govern garanteix que no hi haurà afectació dels subministrament, però tot plegat coincideix amb la baixa aprovació dels líders hongkonguesos més propers a Pequín, després de negar-se a cedir a les protestes de l'any passat.

La desconfiança a Hong Kong es remunta a l'epidèmia de SARS del 2003, quan 299 ciutadans van morir a la ciutat autònoma. A la Xina també es qüestiona les autoritats per haver encobert el brot de Wuhan a l'inici.

En relació a l'abastiment de productes higiènics, a Singapur també hi ha un cert pànic ja que a l'illa hi ha 75 casos confirmats de la malaltia.