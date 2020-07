Haver passat el refredat comú pot proveir d'immunitat contra el covid-19

Immunitat creuada és el concepte clau. Haver passat el refredat comú podria proveir de protecció contra el covid-19. Així ho apunta un estudi publicat aquest dimecres per la revista Nature, que ha identificat limfòcits capaços de lluitar contra el virus en el 35% de les persones observades que no han patit la malaltia però que sí que han experimentat l'esmentat refredat.

La clau estaria en el fet que els limfòcits generats per aquest grup de persones que no han passat pel covid-19 "responen de forma similar contra els coronavirus 229E i OC43 –els que causen el refredat comú– i el Sars-Cov-2", diu l'estudi, realitzat per científics de la Universitat de Medicina Charité de Berlín. A finals de maig altres estudis ja havien apuntat la mateixa hipòtesi.

Si les dades són exactes, això podria significar que les persones que hagin patit un refredat normal provocat per un coronavirus podrien tenir una immunitat similar a la que tenen les persones recuperades després d'haver superat el covid-19. Si fos així, es podria obrir una nova via d'investigació per al desenvolupament de la vacuna i, fins i tot, es podria obrir la possibilitat d'infectar grups de persones sense risc de patir complicacions amb el refredat comú per donar-los alguna mena d'immunitat com a solució d'emergència.

Els autors de l'estudi creuen que haver fet front amb anterioritat a altres tipus de coronavirus podria haver empès el cos humà a desenvolupar uns limfòcits que tinguessin un funcionament de forma universal, i que actuessin contra totes les variants del patogen, fins i tot encara que sorgissin dècades o segles després. "La presència d'aquests limfòcits en un percentatge ampli de la població pot canviar la dinàmica de la pandèmia actual", conclouen.

Si l'estudi és correcte i el percentatge de persones amb immunitat provinent d'un refredat arriba a un terç de la població, la immunitat de grup podria estar una mica més a prop del que es preveia, sumant l'11% de les persones que s'estima que ja han passat el covid-19 a Espanya. Com a mínim, reduiria considerablement la quantitat necessària de vacunes per estendre la immunitat de grup.

Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, s'ha referit a l'estudi de la Charité de Berlín en la conferència de premsa que ha ofert aquest dijous a la tarda. Encara que n'ha destacat la importància, també ha volgut aportar una mica de cautela perquè, ha dit, "cal tenir en compte la càrrega viral" de les persones que s'han estudiat per poder tenir una imatge més general. Simón també ha dit que, en qualsevol cas, aquests estudis són "després molt difícils d'aplicar a tota la societat".

Bombai, un altre cas d'estudi

Quant a la immunitat de grup, al voltant de sis de cada deu persones que viuen en alguns dels barris més pobres de la ciutat de Bombai, la capital econòmica de l’Índia, tenen anticossos del nou coronavirus, fet que indica que s’han recuperat de la infecció, en el que podria ser un dels nivells d’immunitat poblacional més alts coneguts arreu del món. La dada procedeix d'una mostra de seroprevalença feta entre 6.936 persones de tres suburbis de la ciutat, i podrien explicar per què s'observa una caiguda brusca d'infeccions entre la població, malgrat que els nous casos s'acceleraran en general a la resta del país. Les condicions d'amuntegament en què viuen seria la raó per la qual haurien adquirit la immunitat de grup.

"És possible que els barris baixos de Bombai hagin arribat a la immunitat del ramat", ha dit Jayaprakash Muliyil, president del Comitè Científic Assessor de l'Institut Nacional d'Epidemiologia de l'Índia. "Si la gent de Bombai vol un lloc segur per evitar la infecció, probablement hauria d'anar-hi".

Les conclusions de l'estudi, realitzat per autoritats municipals i l'Institut Tata d'Investigacions Fonamentals, suggereixen que, malgrat els esforços per contenir-ne la difusió, alguns dels llocs més pobres de Bombai poden haver seguit involuntàriament la controvertida estratègia d’immunitat de grup.

La idea, però, és controvertida no només pels riscos per a aquells que s’infecten, sinó perquè encara no hi ha cap acord concret sobre la quantitat d’immunitat que deixa una infecció ni quant temps dura. Alguns estudis han demostrat que els recomptes d’anticossos han caigut al cap d’uns pocs mesos, i han creat la possibilitat de reinfecció, tot i que fins ara hi ha poca evidència que s’hagi produït una reinfecció en aquesta pandèmia.