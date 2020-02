Dimiteix un assessor molt polèmic de Boris Johnson

Nova dimissió a Downing Street. Si la setmana passada va ser el ministre d’Economia, Sajid Javid, qui va donar un cop de porta al premier, Boris Johnson, per no voler empassar-se els seus gripaus -volia que acomiadés tots els seus assessors per poder controlar més fàcilment la política del Tresor-, ara ha estat un dels flamants consellers àulics del primer ministre, Andrew Sabisky, qui ha pres la mateixa decisió. Però per raons diferents i sota la pressió tant de l’oposició com de membres del Partit Conservador.

Sabisky, de 27 anys, era un dels suposats cervells “rarets i inadaptats”, en el llenguatge que va fer servir el gran spin doctor de Boris Johnson, Dominic Cummings, per fer una tria pròpia d’ajudants, bandejant els habituals funcionaris de Whitehall. La idea de Cummings era i és dur al nucli del govern ideòlegs que per la presumpta capacitat de pensar diferent poguessin capgirar el país com un mitjó. Des de la sala de màquines del 10 de Downing Street aportarien al nou govern una manera de fer política desacomplexada i diferent.

Racisme i eugenèsia

Alguns dels seus comentaris a les xarxes socials, però, han resultat més aviat propis d’un racista i d’un partidari de l’eugenèsia, més que no pas d’un “raret i inadaptat”. Entre altres perles, Sabisky havia fet comentaris molt desafortunats sobre el nivell d’intel·ligència de les persones de raça negra i també havia expressat opinions sobre els beneficis que suposaria encoratjar les persones que rebessin beneficis socials del govern a no tenir fills. De fet, havia defensat l’eugenèsia per estimular els naixements de “nadons intel·ligents” i evitar que s’expandís una “subclasse permanent”. “L’eugenèsia consisteix en la selecció del bo, com indica el terme. La intel·ligència és una cosa heretada i produeix millors resultats: millor salut física, millors ingressos i menys malalties mentals”, va arribar a declarar en una entrevista a la revista Schools Week el 2016.

“Una manera d’evitar els problemes que ocasionen els embarassos no desitjats, que creen una subclasse permanent, seria obligar a l’ús d’anticonceptius quan s’arriba a la pubertat”, va afegir. La pressió a les xarxes i les veus crítiques davant d’afirmacions com aquesta han acabat finalment amb un dels “rarets i inadaptats” de Cummings, com se’ls coneix entre els cercles polítics de Westminster.

Dilluns al vespre ho va anunciar, amb un to molt peculiar, des del seu compte de Twitter: “La histèria mediàtica sobre els meus comentaris antics publicades en línia s’ha disparat. Volia ajudar [el govern] i no ser una distracció. Per tant, he decidit renunciar a la condició de contractat. Espero que el número 10 no contracti més [persones amb] antecedents geopolítics de previsió geogràfica, i que els mitjans de comunicació aprenguin a deixar les cotitzacions selectives.”

Boris Johnson havia donat suport a l’assessor en el moment en què va començar a ser criticat.