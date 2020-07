Enfonsat en les enquestes, Trump canvia el seu director de campanya

Amb un candidat tan poc permeable als consells i la crítica, el moviment de fitxes sembla més un reconeixement implícit del seu mal moment que un canvi capaç d'influir en el missatge i les accions de Donald Trump, que és probable que segueixi regint-se pels seus propis instints. Trump va anunciat la matinada passada que Brad Parscale cedeix el seu lloc com a director de campanya a Bill Stepien, un assessor republicà veterà que durant setmanes havia sigut el seu segon. Parscale, guru informàtic de la campanya el 2016, havia assumit la direcció fa dos anys i es quedarà com a assessor.

Convertit en una celebritat de l'univers Trump, la sort de Brad Parscale va començar a torçar-se fa tres setmanes, després del fiasco del míting de Tulsa, Oklahoma. Va ser el primer que feia el president en quatre mesos i va congregar una mica més de 6.000 persones en un recinte amb capacitat per a 19.000. Parscale li havia garantit un ple després d'haver rebut, segons va explicar, fins a un milió de sol·licituds d'entrades. Un cop a la moral de Donald Trump, que s'alimenta dels actes massius amb els seus seguidors i confiava que aquests ignoressin els riscos del coronavirus. No només no va ser l'inici d'una anhelada recuperació de les seves opcions de reelecció, malmeses per la seva gestió de la pandèmia i de les protestes per l' assassinat de George Floyd, sinó que des de llavors han anat de mal en pitjor.

A menys de quatre mesos de les eleccions, les enquestes segueixen reflectint l'enorme descontentament de la societat nord-americana amb la gestió de la Casa Blanca. L'última, publicada per la Universitat Quinnipiac, mostra l'exvicepresident Joe Biden amb 15 punts de marge sobre Donald Trump a nivell nacional, impulsats sobretot per la seva consolidació entre votants independents. Potser fins i tot més significativa és la primera enquesta que assenyala Biden com un candidat més fiable que Trump per gestionar l'economia, un terreny en el qual el president havia liderat fins ara. Amb totes les cauteles que mereixen les enquestes –especialment després del fiasco del 2016–, fins i tot si es cometessin els mateixos errors metodològics que fa quatre anys, avui Joe Biden seria el guanyador més que probable de les eleccions. El seu avantatge és molt superior al de Hillary Clinton a aquestes alçades de la campanya i, a més, lidera còmodament en molts dels estats clau.

Atacs a Fauci

En l'últim mes Donald Trump ha limitat la seva exposició davant els mitjans, però ha seguit alimentant polèmiques. Només aquesta setmana ha assegurat que hi ha més ciutadans blancs que moren en accions policials que afroamericans, ignorant que els negres són un 13% de la població i tenen fins a quatre vegades més probabilitats de morir tirotejats per la policia. O ha defensat l'exhibició de banderes confederades, amb tota la seva connotació d'exaltació de l'esclavisme, sota la premissa de la "llibertat d'expressió". I amb la pandèmia clarament fora de control, la Casa Blanca ha intentat dur al fang al principal expert en malalties infeccioses de l'administració, el doctor Anthony Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses.

Amb el missatge de Donald Trump centrat en un miracle econòmic improbable, la veu científica de Fauci resulta impertinent. Per això, la Casa Blanca va fer arribar un argumentari als mitjans per mostrar els suposats errors del doctor des de l'inici de la pandèmia. Dimecres Peter Navarro, assessor econòmic de Trump, va publicar un article d'opinió per carregar contra el doctor amb l'argument que "s'ha equivocat en gairebé tot". Encara que Trump s'ha desmarcat de l'opinió de Navarro, ell mateix havia assegurat la setmana passada que Fauci "ha comès molts errors".

Reacció a Maryland

En una conversa amb la revista The Atlantic, l'al·ludit ha qualificat d'"una mica estranya" la campanya en contra seu. "Ni en els meus somnis més desgavellats puc entendre per què voldrien fer això", ha apuntat Fauci en referència a la Casa Blanca. "Crec que ara s'adonen que no és prudent".



El governador republicà de Maryland, Larry Hogan, ha assenyalat que, precisament, aquesta campanya és un dels "pitjors errors" de Trump. En un dur article d'opinió publicat al Washington Post, Hogan carrega contra la deixadesa de responsabilitats de Trump durant la crisi sanitària. "Esperar que el president dirigís la resposta de la nació [a la pandèmia] va resultar inútil", dispara Hogan.