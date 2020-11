Els demòcrates guanyen de moment un lloc al Senat però tindran difícil obtenir-hi la majoria

Si les eleccions a la presidència dels Estats Units estan sent ajustadíssimes, no ho estan sent menys les que han de determinar la nova composició del Senat nord-americà. Aquest dimarts es votava també per renovar un terç de la Cambra Alta (35 dels seus 100 membres) i, de moment, el Partit Demòcrata ha aconseguit sumar una nova cadira. A falta de completar l'escrutini en alguns estats, però, els republicans mantenen un lleu avantatge que els permetria conservar la majoria a la cambra. A hores d'ara, dels 100 escons del Senat, els conservadors se n'han adjudicat 48, i els demòcrates 47, segons les dades del New York Times.

El Partit Republicà ocupa actualment 53 de les 100 cadires de la cambra, i 23 d'aquestes s'han posat en joc en aquests comicis. Els demòcrates, per la seva banda, havien de renovar 12 dels llocs que tenien fins ara. A la majoria dels estats on el recompte ja es dona per definitiu el repartiment d'escons es manté igual. Només hi ha tres excepcions: els candidats demòcrates a Colorado i Arizona han pres la plaça als actuals senadors republicans, mentre que a Alabama el canvi s'ha produït a la inversa. De moment, doncs, el Partit Demòcrata guanya un seient.

Dels cinc escons que encara no s'han atorgat a cap candidat, el d'Alaska continuarà, amb tota probabilitat, en mans republicanes, ja que dobla els resultats del seu rival. En els altres casos, la lluita està molt més ajustada. És especialment significatiu el cas de Michigan, on, amb l'escrutini al 92%, el candidat demòcrata (que ocupava el càrrec fins ara) s'imposa per només 1.020 vots. Tant l'escó de Carolina del Nord com un dels dos que hi ha en joc a Geòrgia es decanten de moment cap als republicans (que ja els ocupaven) però encara no es descarta que hi pugui haver un sorpasso en l'últim moment.

Pel que fa a l'altra cadira de Geòrgia, cap dels candidats que hi concorrien ha arribat al 50% i, per tant, segons les normes d'aquest estat, els dos més votats hauran d'enfrontar-se en una segona volta. En aquesta primera votació s'ha imposat una candidata demòcrata, però competia contra dos candidats republicans (entre ells, la senadora actual, que és l'altra finalista). Si a la segona ronda el vot republicà es concentra l'escó es quedarà en aquest partit.

Es redueix la majoria demòcrata a la Cambra de Representants

Pel que fa a la Cambra de Representants, que renovava la totalitat dels seus 435 escons, el manteniment de la majoria demòcrata sembla garantit, tot i que probablement serà més escassa que l'actual, de 233 escons contra 202. Fins ara el Partit Republicà ha aconseguit recuperar cinc cadires (n'ha guanyat set, però n'ha perdut dues), tot i que encara queden 51 llocs per adjudicar. El repartiment se situa, provisionalment, en 199 representants demòcrates i 185 de republicans. La majoria és de 218.

651x366 D'esquerra a dreta, Ayanna Pressley , Alexandria Ocasio-Cortez i Rashida Tlaib escoltant la intervenció d'Ilhan Omar a la compareixença conjunta / ERIN SCOTT / REUTERS D'esquerra a dreta, Ayanna Pressley , Alexandria Ocasio-Cortez i Rashida Tlaib escoltant la intervenció d'Ilhan Omar a la compareixença conjunta / ERIN SCOTT / REUTERS

Entre els que han aconseguit conservar el seu lloc hi ha la presidenta de la Cambra, Nancy Pelosi, i també Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib i Ayanna Pressley, les quatre combatives congressistes demòcrates, membres de les minories llatina, afroamericana i musulmana, que formen l'anomenat "esquadró". A totes quatre l'any passat Donald Trump els va dir que "odiaven" Amèrica i que tornessin al seu país, malgrat que totes tenen la nacionalitat nord-americana i que tres van néixer als Estats Units.