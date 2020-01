Unes eleccions regionals que poden fer trontollar el govern d’Itàlia

Unes eleccions regionals poden fer trontollar el govern d’Itàlia. Aquest diumenge se celebren comicis a Emília-Romanya, una regió del nord del país transalpí on l’esquerra governa des del 1970. Els últims sondejos, però, indiquen uns resultats molt ajustats entre el Partit Democràtic i l’ultradretana Lliga, de Matteo Salvini, que es presenta a les eleccions amb el suport de les formacions conservadores de Força Itàlia, de Silvio Berlusconi, i Germans d’Itàlia, de Giorgia Meloni.

Si l’extrema dreta guanyés, això donaria arguments a Salvini per demanar unes eleccions generals anticipades. El líder ultra continua insistint que el govern actual de coalició, encapçalat per Giuseppe Conte, és un Frankenstein sense legitimitat: està format pel Partit Democràtic i la formació antisistema Moviment 5 Estrelles, que cada vegada perd més suport. Sense anar més lluny, els sondejos també pronostiquen que el partit fundat pel còmic italià Beppe Grillo s’enfonsarà a Emília-Romanya, ja que amb prou feines obtindria el 5% dels vots.

Emília-Romanya és una de les regions més riques d’Itàlia. Amb tot, l’extrema dreta ha anat guanyat suport durant els últims anys. A les eleccions europees del maig de l’any passat, la Lliga va ser el partit més votat amb el 33% dels vots.

Salvini assegura que els comicis d’avui són en realitat un plebiscit per al govern de Conte i, justament per aquesta raó, ha fet una campanya electoral gairebé porta a porta. S’ha passejat per bona part dels municipis de la regió i va participar divendres a l’acte final de campanya, acompanyat de Berlusconi i Meloni. “Després de les eleccions, aconseguirem el control del país. Quan guanyem, alliberarem la nostra terra”, va assegurar durant l’acte la candidata de la Lliga, Lucia Borgonzoni, convençuda que el poder del Partit Democràtic a la regió serà aviat història.