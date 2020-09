L’esquerra frena l’avanç de Salvini a les regionals

El coronavirus no ha espantat els electors italians que aquest diumenge i dilluns estaven cridats a les urnes per renovar els governs de set de les 20 regions transalpines, triar els alcaldes del voltant d’un miler de municipis i votar en referèndum la reducció de més d’un terç dels parlamentaris. Després de la victòria del sí en el plebiscit amb gairebé el 70% de les paperetes, tots els ulls estaven posats en la roja Toscana, un històric feu de l’esquerra que el Partit Democràtic ha aconseguit conservar.

El duel entre socialdemòcrates, que governaven en quatre de les set regions on es votaven, i centredreta, que ho feien en dues d’elles, va acabar amb un empat tècnic. Al tancament d’aquesta edició, el centreesquerra amb Eugenio Giani guanyava a la Toscana amb al voltant del 48% de les paperetes, davant el 41% que va obtenir la candidata de la Lliga, Susanna Ceccardi. Una victòria que dona un respir a la coalició de govern formada pel Moviment 5 Estrelles i el PD, i frena que l’avenç de Matteo Salvini.

A la Campània, Vincenzo De Luca, un dels polítics més mediàtics durant la pandèmia, va revalidar la seva presidència, igual que Michele Emiliano a la meridional Pulla. Mentrestant, les Marques, governada des de fa 50 anys també pel centreesquerra, va passar a mans de la dreta.

La coalició formada per la Lliga de Salvini, els Germans d’Itàlia de Giorgia Meloni i Força Itàlia de Silvio Berlusconi va confirmar el seu lideratge a la Ligúria i el Vèneto, on el leguista Luca Zaia, amb el suport del centredreta però que encapçalava una llista pròpia independent de la Lliga, va obtenir més del 70% de vots. A la Vall D’Aosta, l’última de les set regions on es votava, l’escrutini començarà avui.

Es temia que la falta d’acord entre els dos partits governamentals afavoriria l’avanç del centredreta, que, per contra, es va presentar unit i amb un candidat de consens. Per això, tot i ser un vot regional, els comicis eren una prova de foc per al govern de Giuseppe Conte, que, a més, s’enfrontava a les urnes per primera vegada des que es va declarar la pandèmia. El secretari general del PD, Nicola Zingaretti, el futur del qual al capdavant del partit depenia en part d’aquestes eleccions, va respirar alleujat i va defensar que, si s’hagués repetit l’aliança que sosté l’executiu a Roma, el centreesquerra hauria conquerit gairebé totes les regions italianes.

Tot i que s’esperava una baixa participació a causa de la pandèmia, el 57% dels gairebé divuit milions d’italians convocats a les regionals va sortir de casa per anar a votar, mentre que l’afluència en el referèndum va fregar el 54%. D’aquests, gairebé el 70% van votar a favor de retallar més d’un terç el nombre de diputats i senadors. Es tracta de l’única bona notícia ahir per al partit fundat per Beppe Grillo, sense un líder fort després de la renúncia de Luigi Di Maio, i incapaç d’aixecar el cap després de diverses patacades electorals que han permès als seus socis del PD guanyar terreny. “És un resultat històric. Ara normalitzarem els sous dels parlamentaris”, va celebrar l’exlíder del Moviment 5 Estrelles (M5E) i actual ministre d’Exteriors, que ha dedicat tots els esforços a fer campanya pel plebiscit, en previsió que les eleccions regionals li donessin un nou disgust.

500 milions d’estalvi

Itàlia és el segon país de la UE amb més escons, per darrere del Regne Unit. A partir de la pròxima legislatura, el nombre de diputats es reduirà de 630 a 400 i el de senadors passarà de 315 a 200. Els grillini calculen un estalvi per a les arques públiques d’uns 500 milions d’euros per legislatura, tenint en compte que el sou mitjà d’un parlamentari italià és 18.435 euros al mes, la remuneració més elevada d’Europa. L’harakiri parlamentari ha dividit els partits al govern. La reducció del nombre de diputats i senadors a Itàlia és una de les batalles històriques del M5E a la qual el PD s’oposava, fins que els grillini van condicionar l’acord de govern al setembre de l’any passat a l’aprovació de la reforma. No obstant això, alguns exponents del PD van anunciar que hi votarien en contra, mentre que, a l’oposició, la Lliga i els Germans d’Itàlia ho van fer a favor.

La nova composició del Parlament no convenç tampoc bona part de l’esquerra i dels juristes, que denuncien que la retallada d’escons condemnarà les regions més petites a ser-hi infrarepresentades.