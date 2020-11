Biden o Trump: la fractura dels nord-americans s'ha vist a les urnes

Les previsions dels experts s'han complert fil per randa. Després de l’ensurt de la nit electoral, en què Donald Trump semblava imposar-se en molts estats quan s’hi recomptava el vot d’aquell dia, l’exvicepresident Joe Biden s'ha anat imposant a poc a poc a mesura que el vot per correu s’anava escrutant. De fet, Biden ha tret un avantatge de 17 punts percentuals en el vot per correu, mentre que Trump l'ha superat per 10 punts entre els que van votar en persona el mateix dia de les eleccions, segons l’anàlisi de l’enquestador John Zogby per al Foreign Press Center dels Estats Units.

El vot negre i el vot urbà: ¿les claus de Biden?

Els pocs indecisos d’aquestes eleccions no s'han decantat pel candidat demòcrata: del 5% que deia que havia decidit el seu vot en les últimes setmanes, el 51% ha optat per Trump i el 44% per Biden. I encara més, d’un 2% addicional que no es va decidir fins a l’última setmana, el 63% ha acabat donant el vot a Trump. Les claus de la victòria del demòcrata són sobretot els joves, els votants negres i les dones de zones residencials, però també alguns guanys en altres grups que el 2016 havien donat un suport molt més massiu a Donald Trump.

Les dones, però també els homes, han votat Biden

Si fa quatre anys els votants homes van votar en un 52% Donald Trump i van girar l'esquena a Hillary Clinton (41%), aquest any Joe Biden ha aconseguit el 49% del vot masculí, davant del 47% que ha obtingut Trump, segons les dades de Zogby. El vot femení, en canvi, sí que ha estat molt més majoritàriament demòcrata, tal com pronosticaven les enquestes, i, de fet, més dones han votat Biden que no pas Hillary Clinton fa quatre anys: el 57% de les dones han elegit el candidat demòcrata i el 41% Trump (el 2016, el 54% de les dones va votar Clinton i el 39% Trump).

Els més joves, un vot clau

El vot de la gent gran s’esperava decisiu en aquestes eleccions marcades pel covid-19. Finalment, Donald Trump ha tornat a endur-se el vot majoritari entre els més grans de 65 anys, però en menys grau que fa quatre anys. El 51% dels més grans de 65 anys han votat pel president i només un 48% per Joe Biden, però el 2016 l’avantatge de Trump entre aquest grup de votants era de 9 punts percentuals (54% a 43%).

En canvi, el vot més jove ha sigut clau per a Joe Biden, que ha assolit els mateixos nivells de vot que Barack Obama en la franja de 18 a 20 anys, els que votaven per primer cop.

La justícia racial, més important que mai

El vot negre, tal com s’esperava, ha estat massiu cap a Biden, amb un 86% d’aquests votants. Només un 11% dels electors negres han escollit Donald Trump, especialment els homes, que l'han votat en un 18%. De fet, una de les claus de la victòria de Biden és precisament la importància que ha tingut en aquestes eleccions el tema de la justícia racial, amb les protestes desfermades arran de l’assassinat de George Floyd a Minneapolis al març. Les desigualtats racials van entrar a l’agenda de campanya i es van convertir en el segon tema que més preocupava els votants, per darrere de l’economia, un fet que no és gens usual en unes eleccions presidencials. I si els que tenien l’economia com a preocupació principal han votat majoritàriament Trump (el 80% d’aquest 31% de l’electorat), entre els segons, preocupats per la justícia racial, que eren un 20% de l’electorat, ha guanyat Biden amb un aclaparador 91%.

Els blancs, en canvi, encara majoritaris, han tornat a optar majoritàriament per Donald Trump, igual que fa quatre anys, amb un 55% dels vots blancs per al president, davant del 43% per a Biden.

Un home pròxim, per a la meitat dels nord-americans

En els sondejos a peu d’urna es preguntava als votants quin dels dos candidats creia que "es preocupa més per algú com tu o jo". "Esperaríem que l’empatia vingués més de Joe Biden, però en aquesta pregunta resulta que els dos candidats estan empatats: hi ha tanta gent que pensa que Biden es preocupa per algú com ell com la que pensa que ho fa Trump", explica Zogby.

Trump ha guanyat majoritàriament entre l’11% de l’electorat que diu que la llei i l’ordre són la seva preocupació principal, mentre que Biden ha estat el favorit entre els que creuen que el pròxim president havia d’afrontar urgentment la pandèmia de covid-19 abans de posar-se a reconstruir l’economia.

El 2020, l’any que ha despertat el ‘gegant adormit’ del vot llatí

Hispans i asiàtics, per a Biden

El candidat demòcrata també s'ha endut el 67% del vot llatí, davant del 31% que ha votat Trump, “i això és just el que necessita un candidat demòcrata entre els hispans” per anar bé, apunta Zogby. També entre els asiàtics Biden ha guanyat, amb un 68% dels vots, davant del 35% per a Trump, tot i que aquest grup representa de moment només un 3% de l’electorat. Entre els evangelistes, com era d’esperar, Trump s'ha endut un 75% dels vots.