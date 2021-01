La població de Corea del Sud decreix per primera vegada a la història

Salta l’alarma a Corea del Sud al registrar-se el 2020 més morts que naixements, una dada sense precedents en la història d’aquest país. L’envelliment de la població és un risc per a la quarta economia del continent asiàtic, amb un 40,7% de persones de més de 50 anys. A més, es converteix en el país amb la taxa de fecunditat més baixa de l’OCDE, amb 0,92 fills de mitjana.

La baixa natalitat ha sigut el factor determinant per marcar la xifra més baixa des que se'n tenen dades: s’ha reduït un 10% l'últim any respecte al 2019, amb només 275.800 naixements, mentre que les defuncions han arribat a 307.764. El declivi demogràfic es produeix després d’una dècada en què la taxa de creixement ha experimentat una reducció progressiva, de l’1,49% el 2010 al 0,05% el 2019.

El neguit s'explica perquè l’envelliment de la població genera un fort augment en la despesa pública per l’elevada demanda del sistema sanitari i de les pensions, alhora que implica una escassetat laboral. Si es manté la tendència actual, el govern preveu una caiguda de la població dels 51 milions actuals als 39 el 2064.

El ministre d’Interior ha avisat sobre la urgència d’actuar davant la taxa de fertilitat en declivi i s’ha compromès “a realitzar canvis fonamentals en les polítiques importants”. El mes passat el president Moon Jae-in va anunciar unes quantes mesures, entre les quals destaca l’incentiu econòmic a les famílies que decideixin tenir fills: a partir del 2022, per cada nou naixement es donarà una ajuda de 2 milions de wons (1.500 €) per cobrir les despeses prenatals i uns 225 € mensuals un cop hagi nascut l'infant.

Ajudes insuficients

Hi ha qui creu que aquestes ajudes no seran suficients per capgirar la tendència. Els elevats costos de l’educació i l’habitatge fan que moltes parelles no es puguin plantejar tenir fills. A més de les dificultats econòmiques, els experts han constatat una oposició creixent de les dones respecte a les normes socials establertes, que les aboquen a encarregar-se de la cura i l'educació dels fills mentre els marits treballen. És per això que es demanen polítiques de conciliació laboral i una retribució econòmica per les feines domèstiques.

L’any 2018 només el 22% de les dones solteres sud-coreanes consideraven casar-se com una part necessària de la seva vida, en comparació amb el 47% de la dècada anterior. Aquest canvi s’ha vist reflectit en el nombre de matrimonis, que han passat de 434.900 el 1996 a 257.600 l'últim any. Els experts ho relacionen amb el declivi de la taxa de fecunditat, que s’ha reduït a mínims històrics amb 0,92, lluny dels 2,1 fills necessaris de mitjana per mantenir la població estable. La dimensió d’aquesta reducció és dràstica si es compara amb la de fa 50 anys, de 4,53.