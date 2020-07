Trump fa campanya electoral amb la visita del president mexicà López Obrador

La pandèmia i les normes d'austeritat de la presidència mexicana han obligat Andrés Manuel López Obrador a fer-se les proves diagnòstiques per descartar el coronavirus abans d'agafar un vol per anar a Washington. De fet, amb el test negatiu el president mexicà ha agafat dos avions comercials i en classe turista, amb escala a Atlanta, i per primer cop se l'ha vist portant en públic una mascareta, obligat pel protocol de l'aerolínia.

Aquesta tarda [hora de Catalunya], Trump el rebrà a la Casa Blanca en un acte per oficialitzar l'estrena del T-Mec, el nou tractat de lliure comerç de l'Amèrica del Nord que substitueix el Nafta. Hi faltarà el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, que ha justificat l'absència per la inconveniència de viatjar en temps de covid-19. Amb tot, la trobada servirà perquè Trump pugui desviar el focus de la crisi econòmica i sanitària cap a l'agenda internacional i, tot i que en principi no entrava a l'ordre del dia de la reunió, ja li ha servit per tornar a insistir en el mur a la frontera mexicana.

Wall is moving fast in Texas, Arizona, New Mexico and California. Great numbers at the Southern Border. Dems want people to just flow in. They want very dangerous open Borders! https://t.co/gGuYzpTa9t — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2020

A quatre mesos de les eleccions als EUA, Trump repeteix un acte de campanya com el que va tenir fa quatre anys quan va dur a terme el viatge a la inversa i el llavors president mexicà, Enrique Peña Nieto, li va posar en safata la millor imatge electoral després de mesos insistint que Mèxic pagaria la factura milionària de la construcció del mur i d'insultar els mexicans amb qualificatius com "violadors" i " bad hombres".

Migració i economia

El T-MEC, una versió renovada del Nafta del 1994, ha entrat en vigor l'1 de juliol després d'una llarga i costosa negociació a tres bandes en què el Canadà es va incorporar a última hora. En la negociació bilateral Trump va amenaçar amb aplicar aranzels als productes mexicans si el govern de Mèxic no es comprometia a reforçar la vigilància i el control migratori cap al nord.

La conseqüència més clara d'aquella victòria de Trump és la creació de la Guàrdia Nacional mexicana, que havia de prevenir la violència tot i que, ara mateix, el país pateix els pitjors índexs de violència dels últims anys.