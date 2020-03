L'administració Trump preveu fins a 200.000 morts als Estats Units per coronavirus

És tan sols una projecció però, com a tal i amb totes les cauteles necessàries, augura un cop amarg per als Estats Units. Segons el doctor Anthony Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, "milions" de persones contrauran la covid-19 i entre 100.000 i 200.000 podrien morir a causa del nou coronavirus. Els números impressionen, però ni tan sols són els que anticipen els models amb el pitjor dels pronòstics, que calculen més de dos milions de decessos. El doctor ha apuntat que aquest és un escenari "molt improbable, encara que no impossible".

L'estimació de Fauci està fonamentada en les dades de què disposa el país en l'actualitat. Per això ha volgut ser prudent. En un símil bèl·lic, ha afirmat que el coronavirus és "un blanc en moviment" i, per tant, ha advertit que "és fàcil equivocar-se". No obstant això, els apunts del principal expert en malalties infeccioses de l'administració Trump dinamiten els comentaris que ha fet públicament el president. El 9 de març va argumentar que el seu país "no es va tancar" l'any passat i "la vida i l'economia van seguir" tot i les 37.000 morts per grip estacional. Un parell de setmanes abans, havia vaticinat que les infeccions als Estats Units es reduirien "pràcticament a zero" en "un parell de dies".

Calendari improbable

Les paraules del doctor Anthony Fauci qüestionen els plans de Donald Trump de reactivar immediatament l'activitat econòmica. El president va proposar la setmana passada el 12 d'abril com a data de represa de l'activitat. Data que, a mesura que augmenten els positius al país (més de 125.000 positius a mitja tarda de diumenge), sona a ciència-ficció. Un escenari que començarà a ser més factible quan els Estats Units disposin d'un mapa fiable de casos diagnosticats i localitzats, cosa que "no passarà demà ni, sens dubte, la setmana que", ha anticipat Fauci.

En aquest sentit, ha subratllat que això passarà quan tot el personal sanitari disposi del material necessari per intervenir amb garanties de protecció i quan es distribueixin el nombre suficient de proves diagnòstiques. És l'opinió d'aquest metge, només una de les veus que escolta Donald Trump, que en les pròximes hores ha de prendre la decisió de si relaxa o endureix les recomanacions que va adoptar per un termini de quinze dies que acaba demà dilluns, per alentir la propagació del virus.

Pugna amb els governadors

La falta de material mèdic de protecció per als professionals sanitaris i de respiradors per als malalts –cosa que Fauci assenyala com a imprescindible per poder plantejar-se mesures socials més relaxades– és precisament el que està tibant més costures entre els governs de cada estat i el federal. L'estat de Nova York, on hi ha localitzat el brot més important de coronavirus als Estats Units, fa dies que reclama 30.000 respiradors. Entre els 4.000 que li va enviar Washington i els que ja disposava, encara en necessita 20.000 més. No obstant això, Trump va negar fa uns dies que l'estat necessités tants ventiladors, però el governador Andrew Cuomo es basa en les projeccions que apunten que el pic de casos arribarà en una mica menys de tres setmanes. Sense la maquinària, no es podran assistir tots els pacients que requereixin ser ingressats en cures intensives.

Davant l'insuficient repartiment de material mèdic per part del govern federal, els estats s'han llançat a una competició per aconseguir màscares i respiradors en un escenari que el governador d'Illinois, J.B. Pritzker, va comparar fa poc "amb el salvatge oest". Un duel per l'escàs material disponible i per al qual el novaiorquès Cuomo va reclamar "un consorci nacional de compra organitzat entre estats". El governador de Virgínia, Ralph Northam, va declarar: "Permetre que el lliure mercat determini la disponibilitat i el preu no és la forma en què hauríem d'afrontar aquesta crisi". Se senten orfes de la Casa Blanca, però Donald Trump va arribar a exigir divendres l'agraïment dels governadors i fins i tot va reconèixer que aconsella al seu vicepresident, Mike Pence, al capdavant de l'equip de resposta al coronavirus, que ignori els que es queixin. Només Florida, governada pel republicà Ron DeSantis, ha rebut el 100% del material sol·licitat. És el mateix estat on Trump es va censar fa uns mesos després de dècades com resident novaiorquès.

651x366 Una parella amb mascareta i paraigua caminant per un passeig amb Manhattan al davant / JUSTIN LANE / REUTERS Una parella amb mascareta i paraigua caminant per un passeig amb Manhattan al davant / JUSTIN LANE / REUTERS