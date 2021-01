Els 10 republicans que van votar a favor de l''impeachment' contra Trump

És el segon impeachment que viurà Donald Trump des que està a la Casa Blanca, amb el qual es convertirà en el primer president a la història en afrontar dos judicis polítics. Però, en aquesta ocasió, una setmana després de l'assalt al Capitoli, el Partit Republicà no ha tancat files amb Trump i fins a deu conservadors han trencat la disciplina de vot per impugnar-lo per “incitació a la insurrecció”. Aquests són els congressistes que han votat en contra del president, cosa que evidencia la divisió interna que es viu al partit conservador i deixa com a resultat 232 vots a favor i 197 en contra.

John Katko

Escollit per Nova York, va ser el primer republicà a anunciar públicament que donaria suport al procés d’ impeachment. “No podem ignorar que el president Trump va encoratjar aquesta insurrecció, tant a les xarxes com al seu discurs del 6 de gener”, va dir. Katko va acusar també el president de promoure teories sense cap base sobre un suposat frau electoral, que “ha creat un clima tens de desinformació, privació de drets i divisió”. No demanar rendició de comptes al president per les seves accions seria “una amenaça directa per al futur de la democràcia”, va concloure.

Liz Cheney

La número tres dels republicans a la Cambra de Representants, congressista per Wyoming, va mencionar el rol de Trump en la insurrecció, que va causar “mort i destrucció a l’espai més sagrat de la república”. “El president dels Estats Units va convocar aquesta turba, va reunir la multitud i va encendre la flama de l'atac”, va dir, i va afegir que el president hauria hagut d’intervenir-hi immediatament per parar la violència però no ho va fer. “Mai hi ha hagut una traïció més gran per part d’un president dels Estats Units al seu càrrec i el seu jurament a la Constitució”, va dir finalment la congressista, que és la filla de l’exvicepresident Dick Cheney i té un pes important al partit.

Adam Kinzinger

Crític freqüent de Trump, el representant d’Illinois va unir-se als seus companys i va afirmar que la nació estava en territori desconegut després dels fets del 6 de gener. “Trump va animar una turba enfurismada a assaltar el Congrés dels EUA amb l’objectiu de detenir la certificació dels vots” que confirmaven Joe Biden com a guanyador de les eleccions del 3 de novembre. El congressista Kinzinger va dir que era conscient de les repercussions de la seva postura i va suggerir a l’ala dura del seu partit que en creés un de nou i abandonés el Great Old Party (GOP) creat per Abraham Lincoln.

Fred Upton

El congressista per Michigan va assegurar que votaria a favor de l’ impeachment després que el president “no expressés cap penediment” pel que va passar al Capitoli. El seu missatge va ser clar: “El nostre país no tolerarà els intents de cap president per impedir la transició pacífica del poder d’un mandatari a un altre”.

Jaime Herrera Beutler

Escollida per l’estat de Washington, la congressista va dir que votaria contra Trump perquè va actuar violant el seu jurament de càrrec. En un eloqüent discurs dirigit als seus companys, va dir: “Entenc l’argument que el millor camí és no avivar el país o alienar els votants republicans, però soc una votant republicana i crec en la nostra Constitució, les llibertats individuals, el lliure mercat, la caritat, la vida, la justícia, la pau i aquest excepcional país”. Per complir amb aquests valors i servir el seu partit, la representant va dir que el millor era “reconèixer la realitat” i votar a favor de l’ impeachment.

Dan Newhouse

El sisè republicà en anunciar el seu vot contra Trump va ser Newhouse, congressista per l’estat de Washington. I ho va fer entonant un mea culpa per no haver-se oposat a temps a la deriva del president. Tant ell com el Partit Republicà són “responsables de no haver parlat més aviat, abans que el president desinformés i avivés una turba violenta”. “No hi ha cap excusa per les accions del president Trump”, va concloure, referint-se al vot negatiu d’alguns companys de partit, que es van queixar que el procés d’ impeachment es va fer de manera accelerada.

Anthony Gonzalez

El representant d’Ohio va dir que s’havia passat els últims dies reflexionant sobre com es va arribar a la situació del Capitoli. La seva conclusió va ser que Trump “va ajudar a organitzar i incitar la marxa violenta que va atacar el Congrés dels Estats Units”, en una protesta armada que va posar les vides dels representants “en greu perill”. “Aquesta és una amenaça fonamental no només a les vides dels congressistes, sinó als mateixos elements fundacionals de la nostra república”.

Peter Meijer

El jove congressista per Michigan, que va jurar el càrrec fa pocs dies, va afirmar que el president havia “traït i enganyat milions de persones clamant que les eleccions havien estat robades” i que durant el motí al Capitoli “es va retirar del lideratge quan el país més ho necessitava”. “Encara que em pesi al cor, votaré per acusar el president Donald J. Trump”, va dir el representant.

Tom Rice

Representant Carolina del Sud, Rice havia fet campanya a favor del president i sempre havia estat al seu costat, però en aquesta ocasió va votar-hi en contra, en la que va ser una de les sorpreses de la jornada. “He donat suport a aquest president al llarg d’aquests quatre anys. He fet campanya per ell i l’he votat dues vegades. Però aquest fracàs és inexcusable”.

David Valadao

El congressista per Califòrnia havia afirmat prèviament en un tuit que Trump “va ser, sens dubte, una força impulsora dels esdeveniments catastròfics” que es van donar al Capitoli. Valadao va votar a favor de l’ impeachment i va assegurar que “és el moment de posar el país per davant de la política”.