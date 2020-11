"Els salvatges hem recuperat el poder": Evo Morales aclamat a Bolívia

"Els salvatges tornem a ser al govern, hem recuperat el poder", ha cridat l'expresident de Bolívia, Evo Morales, davant una multitud que l'aclamava a Chimoré, la localitat cocalera des d'on fa justament un any (l'11 de novembre del 2019) va agafar un avió per exiliar-se de Bolívia.

Milers de persones el van rebre aquest dimecres com un ídol i van celebrar el seu retorn al país, després que el seu partit, el Moviment al Socialisme (MAS), hagi guanyat les últimes eleccions amb el seu exministre d'Economia, Luís Arce, com a candidat. "Som milions!", va dir Morales fent servir irònicament l'apel·latiu que la fins ara presidenta interina, Jeanine Áñez, havia utilitzat per referir-se al MAS com a "salvatges".

651x366 Una multitud aclama Evo Morales a Chimoré, Bolívia, en el seu retorn al país. / Ueslei Marcelino / Reuters Una multitud aclama Evo Morales a Chimoré, Bolívia, en el seu retorn al país. / Ueslei Marcelino / Reuters

Tot i que Áñez ja va intentar disculpar-se per haver fet servir aquest mot i va assegurar que es referia als "violents", la paraula va ressonar entre els milions de seguidors de Morales d'origen indígena. Ell mateix, d'ascendència aimara, es va convertir el 2006 en el primer president indígena del país llatinoamericà amb una llarga i trista història de colonització i espoli.

Chimoré es va convertir en una festa, amb la qual Morales va cloure el seu retorn triomfal al país després d'un any a l'exili, quan l'exèrcit el va convidar a deixar el poder al·legant un suposat frau electoral en els comicis que li havien donat la victòria llavors. La nova victòria aclaparadora del MAS en aquestes eleccions li han permès tornar.

"No soc revengista, no torno per revenjar-me de ningú. Políticament mai buscarem revenja perquè venim de la cultura de la pau, i sempre hem treballat per integrar els que tenen idees diferents", va dir a través de Twitter, on va qualificar també aquest 11 de novembre del 2020 de "dia històric".