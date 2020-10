Trump: "Ara em trobo molt millor"

L' estat de salut del president d'EUA, Donald Trump, ha generat confusió durant les últimes hores. Després de la seva imatge, visiblement desmillorat, ingressant a l'hospital militar Walter Reed i d'un comunicat extremadament curt de la Casa Blanca, Trump ha volgut fer públic un nou missatge -gravat des del centre hospitalari i d'una durada superior- assegurant que es troba "molt millor" i que està treballant per "tornar del tot" a l'activitat, encara que "la veritable prova serà en els pròxims dies".

"No estava molt bé, però ara em trobo molt millor", ha assegurat Trump. Tot i així els metges son prudents. Segons un comunicat de l'equip mèdic que controla la seva evolució, el mandatari no ha tingut febre en les últimes hores i tampoc ha necessitat oxigen suplementari, però encara "no està fora de perill". El metge presidencial, Sean Conley, es mostrava però "cautelosament optimista", sobre l'evolució de Trump.

Per la seva banda, la Casa Blanca ha difós en les últimes hores un vídeo de quatre minuts per Twitter que mostra el president darrere d'un escriptori amb camisa, jaqueta, però sense corbata, treballant des de l'escriptori de la suite presidencial de l'hospital militar Walter Reed o des d'una sala de conferències del centre. "Estem treballant dur per tornar de el tot. He de tornar perquè encara hem de fer Estats Units grans de nou", assegura Trump al vídeo en què afegeix: "Crec que estaré de tornada aviat".

"Vull acabar la campanya de la manera que ho hem estat fent", apunta Trump, que ha hagut de suspendre tots els seus compromisos públics des del dijous a la nit, quan es va fer públic que havia donat positiu per COVID-19.

"Em sento bé, però en els pròxims dies sembla que serà la veritable prova. Veurem el que passa en els propers dos dies", afegeix el mandatari. De fet, el seu entorn ha explicat que l'estat del president en el moment del seu ingrés hospitalari era més "crític" i que les properes hores seran clau per determinar la seva evolució.