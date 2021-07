Catalunya limita les activitats, fins a les 00.30h, i les reunions, a 10 persones

Andorra la VellaEl Govern de la Generalitat, de boca de la seva portaveu, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dilluns que obligarà a acabar les activitats -des de la prestació de serveis a domicili fins a esdeveniments culturals- a les 00.30h, i que torna a posar un topall al nombre de persones que formin part d'una reunió o grup, a 10.

A més d'abaixar la persiana de bars i restaurants -menys els d'àrees de servei-, així com de teatres i comerços 24 hores, l'executiu demanarà als governs municipals que limitin l’accés als espais públics, com ara els parcs i les platges entre les 0.30 h i les 6 h. L'objectiu és evitar aglomeracions i trobades socials especialment a les nits, segons ha Plaja.

"Els festivals no perillen"

Els festivals de música no tancaran, sinó que hauran de complir les restriccions anunciades aquest dilluns: tancar abans de les 00.30 h i amb tot el públic assegut. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, havia assegurat aquest dilluns al matí que els festivals programats "no perillen" i que probablement es farien "mesures més quirúrgiques" que no afectin l'economia. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha argumentat que la majoria d'esdeveniments musicals són amb el públic assegut -l'única manera que es puguin celebrar- i ha dit que es potenciaran actes culturals en format "més petit".