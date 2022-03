Daniel Armengol és nomenat ponent de la proposició de llei sobre l'IVA

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 27 de març de 2012, va ser notícia...

La Comissió Legislativa de Finances i Pressupost ha designat aquest dimarts al conseller demòcrata Daniel Armengol ponent de la proposició de llei sobre l'IVA. En la pròxima reunió, que segurament serà passat Setmana Santa, es començarà amb el debat de les esmenes, que s'allargarà durant un cert temps a causa de la gran quantitat que se n'hi han presentat, i del fet que no hi ha una pressa excessiva ja que la data prevista d'entrada en vigor no és fins l'1 de gener del 2013. D'altra banda, aquest dimarts la Comissió d'Interior també ha nomenat el ponent que s'encarregarà del projecte de llei de modificació de la Llei qualificada d'immigració, que en aquest cas serà el conseller socialdemòcrata Gerard Barcia.