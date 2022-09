Govern rebaixarà el preu dels carburants a empreses i autònoms

Andorra la VellaEl Consell General ha encarregat al Govern bonificar el preu dels carburants de locomoció per a empreses i autònoms amb seu a Andorra i del gasoil de calefacció per als residents. Aquesta és una de les propostes de resolució que s’han tirat endavant aquest dimarts a l’hemicicle, una sessió en la qual s’han aprovat la majoria de textos, com l’encàrrec al Govern perquè dugui a terme en un termini de sis mesos un estudi de finançament per connectar Andorra amb Espanya i França via tren, l’estudi de l’aplicació de la taxa turística a càmping car, les furgonetes i les caravanes i habilitar espais amb serveis per aquesta modalitat turística.

La proposta havia estat presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata, que en un inici sol·licitava que s’impulsés una rebaixa dels carburants per als residents, empreses i autònoms amb seu a Andorra, però el text ha estat modificat excloent els residents i només habilitant-lo al teixit empresarial.

Una altra de les propostes aprovades és, l’encomana a l’executiu perquè “en el millor temps possible” el salari mínim se situï en el 60% del mitjà i insten a les administracions a crear parcs naturals al país que assoleixin el 30% de la totalitat del territori i que es dugui a terme un estudi sobre gestió forestal i que s’estudiïn les sancions sobre la destrucció de l’entorn. També s’ha tirat endavant la demanda per fer un seguiment de l’evolució de les accions que s’inclouen en el pla de xoc de l’administració de Justícia i la dotació de més recursos per garantir la proliferació de polítiques efectives per a l’ús del català i perquè es redueixin els estrangerismes als programes i activitats públics.