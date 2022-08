Govern treballa per fer les eleccions al desembre, però tot apunta al 22 de gener

Andorra la VellaGovern, a petició de Xavier Espot, està intentant forçar la màquina per poder arribar a celebrar les eleccions generals al desembre. L'única data possible tenint en compte que s'ha de dissoldre el Consell General 45 dies abans dels comicis és el 18 de desembre. Amb aquest objectiu, l'executiu està intentant que el pressupost de l'Estat pugui presentar-se durant la primera setmana de setembre i agilitar els terminis parlamentaris que estigui aprovat a principis de novembre, fet que no ha passat mai en l'Andorra postconstitucional. Això permetria anar a eleccions en l'única data possible del desembre: el 18. Per tramitació seria molt més factible anar més tard en aquest mes, però l'únic diumenge posterior és el 25 Nadal i, per tant, és inviable.

Les diverses fonts consultades han indicat que és molt complicat que es pugui arribar a temps per convocar comicis el 18 de desembre, ja que la tramitació del pressupost té un procés establert amb una sèrie de dies de decalatge que s'han de respectar. El pressupost té uns primers 15 dies hàbils més dues pròrrogues. Una de 15 dies més i una de set i posteriorment es calculen dues setmanes més de feina en comissió. S'hauria d'arribar a un pacta amb els grups de l'oposició per accelerar la tramitació i poder dissoldre a l'inici de novembre.

Les mateixes fonts van indicar que la data més realista és el 22 de gener. Les festivitats nadalenques fan que la campanya electoral no pugui començar fins passat reis i, per tant, els 15 dies que s'han d'establir portin just al 22 de gener com a primer diumenge per celebrar els comicis.