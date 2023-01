Imma Jiménez, nova directora d'RTVA

Andorra la VellaImma Jiménez serà la nova directora general de Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA). La fins ara directora adjunta de FEDA ha visitat aquest dimarts al migdia les instal·lacions d'RTVA acompanyada del cap de Govern, Xavier Espot, per presentar-se als empleats. Espot ha posat en relleu el recorregut de la nova directora general en el sector públic, la seva vocació de servei i l’experiència en la gestió de les persones. El consell de ministres oficialitzarà aquest dimecres el nomenament per substituir així la figura de Xavier Mujal, que va deixar el càrrec per ocupar la direcció adjunta de Catalunya Ràdio.

Jiménez, llicenciada en sociologia i màster en recursos humans i direcció de persones, ha desenvolupat la seva trajectòria professional a la parapública FEDA, ocupant diferents càrrecs de responsabilitat. També forma part dels consells administratius tant de FEDA, com d'Andorra Telecom, CTRASA i CIESA. Durant dos anys va ser directora general d'Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI). El càrrec es farà efectiu, un cop publicat al BOPA, el pròxim dilluns 16 de gener.