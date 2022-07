Llum verd al canvi de nom i gènere per a les persones transsexuals

Andorra la VellaLa nova llei de Persona i Família, que s'ha aprovat aquest dijous per unanimitat al Consell General, regula la possibilitat que les persones transsexuals puguin canviar de nom i de gènere. D'aquesta manera, el text exposa que les persones que senten que el seu nom o la menció registral del sexe no es correspon amb el que viuen com a propi podran sol·licitar el canvi sempre que siguin majors d'edat o estiguin emancipades i els o les joves a partir de 12 anys amb el consentiment dels progenitors o representants legals de la persona menor.

La llei contempla, en relació amb el canvi de sexe, que només podran demanar la modificació les persones que acreditin haver fet una transició, d'almenys dos anys de durada, per la qual sigui "coneguda públicament i en l'àmbit familiar i social com una persona amb la identitat de gènere que reclama". Ambdós procediments s'hauran de tramitar per la via judicial.