Dos mesos per ampliar el tercer pagador en determinades proves i medicaments

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat per assentiment aquest dijous la proposta del grup parlamentari socialdemòcrata relativa a l'ampliació del règim del tercer pagador per a determinades proves i medicaments. En concret, l'acord determina que el Govern disposa de dos mesos per ampliar aquesta figura a les proves diagnòstiques, radiològiques i de productes farmacèutics amb recepta així com per a aquelles visites mèdiques derivades del metge referent. Es tracta d'una proposta d'acord que el grup socialdemòcrata aconsegueix tirar endavant després d'haver-ho intentat sense èxit el 2016.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha defensat que el tercer pagador "no és una gratuïtat", sinó que es tracta d'un element que evita avançar els diners per a la realització de determinades proves mèdiques o visites a l'especialista. En aquest sentit, ha assegurat que "al nostre país hi ha moltes persones que no poden avançar 200, 300 o 400 euros per les proves" i, per tant, "no poden protegir de manera eficaç la seva salut". De fet, ha posat en relleu que no sotmetre's a determinades proves en el moment adequat pot comportar majors despeses sanitàries en el futur, ja que, paral·lelament, la malaltia també pot haver empitjorat. "Ens sembla una mesura més justa i necessària que mai", ha dit.

Durant la defensa de la proposta, López ha indicat que no poder sotmetre's a unes proves o no poder adquirir certs medicaments "és una situació inadmissible", a banda d'una circumstància contrària a l'establert en la Constitució. Tenint en compte el daltabaix que ha provocat en l'economia andorrana la crisi actual, des del grup parlamentari socialdemòcrata s'ha compartit amb la Federació de la Gent Gran i la de persones amb discapacitat "la necessitat d'implementar el règim del tercer pagador a aquelles persones que no poden fer front al pagament per avançat".

Des de la visió dels grups de la majoria (Demòcrates, GPL, i Ciutadans Compromesos), la consellera general demòcrata, Sandra Codina, ha indicat que "les institucions públiques hem de continuar treballant per preservar la qualitat del sistema sanitari andorrà", reconegut internacionalment per la seva qualitat. De fet, amb l'objectiu de millorar encara més el servei que s'ofereix als usuaris, ha indicat que el tercer pagador "és una figura necessària, indispensable" i que actualment ja està implementada entre les persones amb patologies o situacions socials problemàtiques.

És per això que ha dit que "cal seguir avançant progressivament fins fa fer-la universal" i arribant al conjunt de la ciutadania. A l'hora d'implementar el mecanisme, ha apuntat la necessitat de "fer-ho amb rigor i prioritzant que cap ciutadà es quedi sense accedir al sistema sanitari per raons econòmiques". Abans d'arribar a tota la població, però, caldrà finalitzar les reformes actualment en marxa en el sistema de salut, ha afegit, com ara la cartera de serveis o la via preferent.

Finalment, la consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha celebrat la proposta tot manifestant que aquesta figura "és fonamental per fer una política preventiva de salut com cal". En la mateixa línia s'ha expressat el president del grup parlamentari de Terceravia + Unió Laurediana + Independents, qui ha recordat l'anunci del ministre de Salut, Albert Font, d'implementar el tercer pagador entre els majors de 65 anys de cara a la tardor.

