L'oposició demòcrata d'Escaldes-Engordany, preocupada per les solucions als establiments de Fiter i Rossell

Andorra la VellaEls consellers demòcrates al comú d'Escaldes-Engordany estan preocupats per com resoldrà el comú les diferents problemàtiques dels comerços afectats per les obres de Fiter i Rossell. D'aquesta manera, Miquel Aleix manifesta que durant la reunió de poble de dijous va donar "la impressió" que des del punt de vista tècnic de la circulació des del comú tenien més o menys previstes les actuacions previstes, però ha afegit que pel que fa a les casuístiques dels establiments afectats "encara no saben com ho resoldran".

Així, creu que els membres de la majoria haurien d'haver tingut un "contacte directe" amb aquests afectats per veure quina és la seva problemàtica i haver-los donat resposta. En aquest sentit, recorda que falten menys de deu dies perquè comencin les obres i va semblar que des del comú no es tenien "treballades" les solucions a unes situacions "complexes".

Aleix es refereix a problemàtiques que van plantejar durant la reunió de poble alguns dels afectats, com ara com es podran abastir de mercaderia o com podran arribar els clients al seu establiment, tal com va plantejar la representant d'un taller mecànic. Considera que des del comú s'hauria d'haver anat ja a veure aquestes persones per valorar les solucions que se'ls pot donar.

El conseller de l'oposició posa en relleu que si DA hagués guanyat les eleccions les fases 1 i 2 del projecte ja haurien estat executades, ja que és un projecte que per a ells era "prioritari" i ja hi havia treballat l'anterior comú i per tant s'hauria "aprofitat el temps de la pandèmia i potser no hi hauria hagut tanta afectació". En aquest sentit, creu que la majoria ha estat "molt de temps per adjudicar" aquestes obres.

Al seu torn, el comitè Liberal d'Escaldes-Engordany qüestiona "l'endarreriment de la remodelació de la part alta de l'avinguda Fiter i Rossell que com a mínim haurà d'esperar un any més". En aquest sentit, lamenten "la inacció del comú d'Escaldes-Engordany en una zona de pas molt transitada pels veïns i que fa temps que requereix una reforma".

Al mateix temps, fan arribar al govern comunal i a FEDA la proposta de calefactar les voravies de la part alta de l'avinguda amb "una xarxa de calor que eviti accidents per la neu i el gel acumulat durant els mesos d'hivern".

Els Liberals escaldencs recorden que de dur-se a terme aquesta inversió, es compensaria "l'oblit que han patit des de fa molts anys els veïns de la part alta de Fiter i Rossell" per part dels diferents governs comunals.