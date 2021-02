"Sigui qui sigui" el president de Catalunya, bones relacions

Escaldes-EngordanyEl cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut “felicitar i donar l’enhorabona al partit que ha guanyat les eleccions” a Catalunya, és a dir el PSC, i també als altres partits “que han tret molts bons resultats” quant a vots i també d'escons. El cap de Govern s’ha mostrat convençut que “sigui qui sigui el president o el govern de la Generalitat” que s’acabi conformant “la relació de bon veïnatge, de bona col·laboració, de bona entesa, diàleg i comunicació constant” que hi ha hagut amb la Generalitat, i especialment en aquests moments de crisi provocada per la pandèmia, “prosseguiran”. En aquest sentit, ha assegurat que “sigui quin sigui el resultat de la investidura” les bones relacions amb el govern català no canviaran i ha afegit que és “bo” que sigui així ja que “aquest tarannà que impregna les relacions és absolutament positiu”.

Espot ha manifestat que van seguir els resultats de la jornada electoral a Catalunya "amb atenció" ja que si bé tota contesa electoral motiva l'atenció de l'executiu aquesta, d'una comunitat autònoma veïna i amb la qual hi ha "molt vincles", interessava de manera especial.