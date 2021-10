96.000 dosis administrades i un 0,6% de reaccions adverses

Andorra la VellaDes de l'inici del curs escolar, la setmana del 16 de setembre, pràcticament l'única població que s'infecta amb el Sars-Cov-2 és aquella que comprèn la franja dels 0 als 14 anys, segons dades del Govern. La gràfica sobre la incidència acumulada cada 14 dies per trams d'edat mostra com des del mes passat hi ha un creixement, lent però continuat, d'infeccions en aquesta franja. Ara bé, malgrat aquest increment progressiu, la corba es troba encara lluny de qualsevol de les quatre onades anteriors. Això és degut a les dificultats que té cada cop més el coronavirus per transmetre's perquè cada cop hi ha un segment més gran de la població immunitzada.

Mentre la franja de 0 a 14 anys creix de manera sostinguda, la resta de trams pràcticament no tenen incidència acumulada. Només destaca molt lleugerament sobre la resta, tal com mostra la gràfica, el tram que va dels 30 als 44 anys. En l'actualització epidemiològica que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha fet aquest dijous davant els consellers membres de la comissió legislativa de Sanitat, el dirigent ha remarcat que entre un 64 i un 67% dels casos que es detecten són de persones no vacunades, és a dir, dues de cada tres infeccions.

Benazet ha explicat que "en aquest moment la transmissió del virus es troba en persones de menys de 14 anys, que són aquelles que no estan vacunades". De fet, prop d'un 79% de la població vacunable (major de 16 anys) ha rebut la primera dosi i un 76% ja té la pauta complerta. "D'aquí a poques setmanes arribarem al 80% de la població", ha comentat. En aquest sentit, l'executiu, de moment, no planteja aplicar una tercera dosi a la població general, i consideren que el que caldrà és una revacunació al cap d'un any. Per aquest motiu, ja s'estan adquirint vacunes.

En qualsevol cas, el pic d'infeccions en la població no vacunable no repercuteix en un increment de la pressió sanitària. Excepte el parèntesis d'una setmana i mitja amb un pacient hospitalitzat a final de setembre, fa gairebé dos mesos que no hi ha covid a l'hospital. De fet, no hi ha cap ingrés a la UCI des del 20 d'agost.

Que s'ho paguin els sanitaris no vacunats

El ministre també ha parlat sobre el personal sanitari que no es vol vaccinar, i ha manifestat que l'executiu ja ha fet un “esforç econòmic molt important” per controlar la pandèmia i que per tant, són ells els qui han d'assumir el cost de les proves pels cribratges que estableix la institució sanitària que presta el servei. "Aquelles persones que per la seva activitat professional estan en contacte amb persones fràgils, han d'estar sotmesos a una sèrie de cribratges per evitar la transmissió del virus si no s'està vacunat", ha remarcat, afegint que una persona vacunada està molt més segura si davant hi té una persona vacunada que una que no ho està. Tot i així, ha confirmat que fins al moment no han rebut cap carta ni petició d'aquests de professionals que no es volen vacunar.

"No hi ha cap argument per a no vacunar-se en el moment actual". Amb aquestes paraules, el ministre ha explicat que no hi ha hagut cap vacuna a la història amb qual s'hagin administrat 6,76 bilions de dosis. "Això no és cap experiment", ha insistit el ministre, assegurant que els efectes adversos que hi pot haver són menors que en la gran majoria de vacunes. De fet, en la compareixença també ha participat l'encarregada del servei de farmacovigilància, Carme Pallarés, qui ha informat que a 31 d'agost amb 95.943 dosis administrades, tan sols van rebre un 0,64% de notificacions per a efectes adversos, entre les quals hi va haver 7 notificacions per efectes greus i 609 per lleus. Quant als greus, només dues es van poder relacionar amb la vacuna, que van ser dues reaccions anafilàctiques.