Compres al ritme de música

T'imagines poder combinar en un mateix indret una sessió de música en directe mentre dediques una estona al shopping? A partir d'avui això és possible gràcies a la campanya d'estiu que inicia Pyrénées Andorra i que contempla diferents actuacions musicals durant el que resta de juliol i tot l'agost. Artistes del país es donaran cita a la rotonda de la planta baixa del centre comercial per amenitzar una tarda de compres. En aquest enllaç trobaràs totes les actuacions programades per a les pròximes setmanes i entrar 'De cap a l'estiu'.

Recorda que durant totes aquestes setmanes Pyrénées Andorra està de rebaixes oferint descomptes de fins al 50%. Una oportunitat d'or per comprar-te aquelles sabates, jaqueta, pantalons, sandàlies... que tant t'agraden i que encara no t'has atrevit a comprar. I a patir del mes d'agost, el centre comercial sortejarà tots els dissabtes un iPhone 14. Un sorteig en el qual podràs participar sempre que hagis fet una compra igual o superior als 50 euros.

Compres, rebaixes, sorteigs i música en directe t'esperen a Pyrénées Andorra des d'avui i fins a finals d'agost.