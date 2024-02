Coneixes els beneficis INDIBA?

Els tractaments facials i corporals fets per INDIBA són una bona opció per a aquells que busquen millorar l'aparença de la pell i el benestar del cos. Utilitzant la tecnologia de radiofreqüència, aquests tractaments ofereixen una àmplia gamma de beneficis per a la pell i els teixits corporals.

De fet, la Indiba es caracteritza pel seu efecte acumulatiu, és a dir, cada sessió deixa un aspecte amb efecte lífting que dura diversos dies, però el tractament requereix entre 5 i 10 sessions depenent dels resultats que vulguem aconseguir. Això sí, es tracta d’un tractament que es caracteritza per ser segur, indolor i gens agressiu.

I quins beneficis s’obtenen a través de la Indiba? Un dels beneficis principals és la capacitat per rejovenir la pell i reduir els signes de l'envelliment. Els tractaments Indiba ajuden a tensar la pell, suavitzen les arrugues i línies fines, i milloren l'elasticitat donant, com a resultat, un aspecte més juvenil i revitalitzat. En el cas d’aplicar-nos tractaments Indiba corporals, els beneficis passen per una millora en la circulació sanguínia i limfàtica que milloren la retenció de líquids i la inflamació dels teixits reduint la cel·lulitis i el greix localitzat.

Quins preus s’apliquen en els tractaments Indiba? No hi ha un preu fix establert, però aquests poden oscil·lar entre els 30 i 40 euros per sessió. Ara bé, com hem explicat anteriorment, els resultats d’aquests tractaments s’aconsegueixen a través de diferents sessions. D’aquí que els centres d’estètica, com ara, l’Espai Beauty de Pyrénées Andorra ofereixin paquets de 5 o 10 sessions.