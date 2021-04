Dues defuncions durant les darreres hores de pacients que tenien la Covid

Andorra la VellaDues persones, de 100 i de 74 anys, que tenien la Covid i estaven ingressades a planta de l'Hospital de Meritxell han mort durant les darreres 24 hores, segons ha reportat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Aquestes dues defuncions eleven a 119 la xifra de persones infectades pel SARS-CoV-2 que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. El ministre ha precisat que cap dels dos pacients traspassats no havien rebut la vacuna.

Aquest dimecres es registren 35 casos positius més que dimarts, amb la qual cosa en aquests moments hi ha al país 628 persones amb el virus actiu. La pressió a l'hospital s'ha alleugerit i s'ha passat de les 45 persones ingressades durant el cap de setmana als 37 pacients a l'hospital de Meritxell d'aquest dimecres. N'hi ha 27 a planta i una desena a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tots ells ventilats mecànicament. El ministre ha detallat que tots els pacients ingressats són persones no vacunades.

Seguiment de l'evolució de la pandèmia

En aquest sentit, Benazet ha reconegut que "en aquesta quarta onada la pressió ha estat molt més intensa", ja que s'han assolit xifres que no es registraven des de l'inici de la pandèmia. Tot i això, només un quart dels pacients ingressats han de traslladar-se a l'UCI i, aquest fet, "és per l'efecte de les vacunes en les persones d'edat més avançada i les més fràgils".

Malgrat aquesta notícia positiva, des de Salut s'està alerta de les conseqüències que es poden patir a causa de les interaccions socials que hi ha hagut durant les vacances de Setmana Santa. Cal tenir en compte que, en l'actualitat, la taxa de reproducció se situa a 1,04 i s'espera que els pròxims dies baixi per sota d'1, "a menys que no tinguem cap sorpresa", ha afegit el ministre. És per això que, davant de qualsevol dubte, des del Govern s'ha recordat una vegada més que la ciutadania té a disposició sistemes de cribratge per descartar contagis, i també s'ha demanat novament evitar les interaccions socials amb aquelles persones que no formin part de la mateixa bombolla de convivència.

Precisament, Benazet ha posat en relleu que les darreres interaccions i contagis que s'estan observant des de l'oficina Covid corresponen a persones d'entre 30 i 50 anys. "Sempre hem tingut tendència de parlar dels més joves, i no són els que es comporten pitjor", ha sentenciat. És per això que ha adreçat un missatge d'agraïment al jovent i ha manifestat que "amb l'arribada de l'estiu, podran recuperar la vida social".