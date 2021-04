Fumata negra sobre la mobilitat amb Catalunya

Andorra la VellaEl Govern continua sense arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya pel que fa a la limitació de la mobilitat. Malgrat les reunions celebrades al llarg d'aquest dijous, encara no s'ha arribat a una entesa per determinar si els ciutadans del Principat podran transitar per territori català i espanyol, i a la inversa, un cop entri en vigor el confinament comarcal de Catalunya a partir d'aquesta mitjanit. El cap de Govern, Xavier Espot, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per explicar que "malauradament, encara no hem arribat al final del camí". És per això que ha posat en relleu que "fins demà al matí no serem capaços de dir si el nostre criteri ha pogut prevaldre o si una interpretació dispar és la que preval per a les autoritats catalanes i espanyoles".