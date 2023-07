Gaudir de la llar i els seus espais exteriors

El bon temps fa que passem més estona en espais exteriors (si la pluja ens ho permet, clar!). Volem gaudir de l'aire lliure i de la nostra terrassa o jardí. Ara és el millor moment per reunir als amics i/o familiars al voltant d'una taula i gaudir d'aquelles sobre taules que s'allarguen i no tenen una hora final. I si la reunió, com dèiem, la fem en espais exteriors la vetllada pot acabar, sense dubte, en el calaix dels bons records.

Si estas pensant en la possibilitat de comprar mobiliari exterior, fixa't en el que et proposa la casa LifestyleGarden. Tenint present la sostenibilitat com a prioritat, Pyrénées Andorra ha volgut comptar amb aquesta firma mallorquina que fabrica tots els seus productes des d'un punt de vista responsable.

Alhora, a la secció de complements per a la llar de Pyrénées Andorra tens una infinitat de propostes perquè la taula on s'asseuran els teus comensals sigui una bona carta de presentació. Els articles de la firma Lo de Manuela sempre és una aposta segura i d'èxit. La seva vaixella de Limoges amb motius animals és ja un dels seus productes més coneguts. Peces fabricades a la ciutat de Limoges que han estat creades a partir de motlles especials per porcellana. Ara és una bona ocasió per adquirir alguna de les col·leccions de lo de Manuela aprofitant els descomptes de fins al 50% que ofereix la firma.

Els espais interiors també cobren el seu protagonisme durant els mesos d'estiu. Els colors neutres i els teixits més frescos són els que manen. Textura és una de les firmes especialitzades en roba per la llar que compleix a la perfecció el binomi esmentat. Sense dubte, ara és un bon moment per renovar llençols, tovalloles, fundes per coixins, estovalles, entre altres.

Apropa't a la tercera planta de Pyrénées Andorra i tafaneja totes aquestes propostes i aprofita't de les rebaixes que t'ofereix el centre comercial amb descomptes de fins al 50%.