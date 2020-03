Els interns de la Comella, nerviosos i angoixats

Preguntats per l' ARA Andorra, diversos familiars d'interns que compleixen condemna al Centre penitenciari de la Comella expliquen que els presos estan nerviosos i angoixats pel fet de pràcticament "no tenir notícies de l'exterior" ni saber amb certesa quin és l'abast dels contagis. "Els funcionaris els tenen desinformats, només els han dit que hi haurà noves mesures de seguretat", però aquestes, denuncien, "no sempre es compleixen".

Algunes d'aquestes afirmacions resulten estranyes ja que aquest mitjà ha tingut accés a les instal·lacions penitenciàries en diverses ocasions i en totes elles s'ha constatat que els interns tenen accés a la televisió fins tard a la nit, temps suficient perquè s'assabentin de la situació a través dels informatius. No obstant, els familiars consultats posen en dubte que la direcció de la Comella compleixi "tot el que diuen que fan". D'altres familiars, però, asseguren que "tot és fals" i subratllen que "tots els interns estan assabentats de tot el que passa a l'exterior i estan totalment protegits del focus de la infecció".

Pel que respecta a infeccions o sospites de contagi a dins de la presó, a hores d'ara no hi ha constància que se n'hagi produït cap. Un dels familiars, però, apunta que si és cert el que comenten alguns interns també a la presó "aviat hi podria haver algun cas".

Cal recordar que, tal com reflecteix el BOPA del divendres 13 de març, s'han establert un seguit de noves mesures preventives i de seguretat entre les que destaquen la suspensió de les visites externes als residents del centre, amb excepció de les que es duguin a terme per garantir el dret a l'assistència lletrada. També s'anul·len les formacions impartides per professionals externs.