Laika tem que augmentin els abandonaments de mascotes per les famílies que puguin marxar del país

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, l'1 de juliol de 2012, va ser notícia...

L'associació protectora dels animals de companyia, Laika, que aquest diumenge ha participat per primera vegada al Mercat de les Oportunitats de Canillo, tem que en les properes setmanes es puguin incrementar el nombre d'abandonaments de gats i gossos per part de famílies que decideixin abandonar el país un cop acabat el curs escolar. La presidenta de l'entitat, Olga Gaitx, ha explicat a l'ANA que de moment el nombre d'animals a la gossera es troba estable des de fa un any, però que la instal·lació es troba al límit de la seva capacitat.

Laika ha participat aquest diumenge per primer cop al Mercat de les Oportunitats de Canillo, amb la instal·lació d'una parada per vendre objectes de segona mà, amb l'objectiu de recaptar fons per tirar endavant les tasques es porten a terme des de l'associació protectora dels animals de companyia.

Gaitx, ha explicat que de moment no hi ha hagut més abandonaments, però els fa una mica de por que en els propers dies, tenint en compte que ha acabat el curs escolar, hi hagi gent que marxi del país, i es produeixi un increment d'abandonaments d'animals de companyia. Per aquest motiu, es troben a l'expectativa del que pot passar.

La presidenta ha explicat que la gossera acull actualment 60 gossos, i que es troba al límit de la seva capacitat ja que en principi està pensada per 50 places. En el cas dels gats, Laika disposa actualment de 15 animals en espera d'adopció, i també estan saturats perquè la gestió dels gats és molt complicada perquè no tenen un espai físic per acollir-los, i estan en cases particulars o en centres veterinaris a l'espera que els adoptin. Gaitx ha informat que últimament no s'han produït abandonaments, però ha lamentat que tampoc s'han fet adopcions, per la qual cosa el nombre d'animals es troba estable.