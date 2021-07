Llum verda perquè 4.000 persones assisteixin al concert de David Guetta

Andorra la VellaEl Govern ha donat llum verda aquest dimecres a un nou protocol per a la celebració, aquest cap de setmana, del Mountain Music Festival, amb un aforament per a 4.000 persones. Es demanarà el certificat de vacunació o un test d'antígens, abans d'entrar al recinte i s'obligarà a l'ús d'una mascareta ffp2 durant l'espectacle. “Hi haurà uns punts de venta de begudes dins el recinte del concert, però seran llocs sense visió a l'escenari i amb aforament controlat. També es facilitarà diferents punts d'aigua als espectadors”, ha dit el ministre Benazet qui, en relació a la diferència en l'aplicació de mesures restrictives aprovades amb relació als centres sociosanitaris, ha dit que els assistents al Festival “no tindran una interacció tan propera i d'entrada no es posaran davant de persones vulnerables”.