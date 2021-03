L'oci nocturn haurà d'esperar fins dimecres vinent

Andorra la VellaEl Govern informa que l’alleugeriment de les mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 relatives als locals d’oci nocturn entraran en vigor a partir del 17 de març. Per tant, aquesta tipologia de negocis podran acollir-se a la flexibilització quan es publiquin al Butlletí Oficial del Principal d’Andorra (BOPA) ordinari del pròxim dimecres.

Anunciat aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres, l'executiu recorda que l’alleugeriment contempla que els locals d’oci nocturn puguin obrir per a l’activitat de bar i en les franges que aquests tenen permeses. La intensitat lumínica haurà de ser equiparable a l’emprada pels establiments de bar i no estarà permès el ball. Per tant, caldrà eliminar la pista, si n’hi ha, i col·locar taules i cadires. A més, la música haurà d’acomplir una funció d’acompanyament ambiental. Pel que fa a les consumicions, només estaran autoritzats a servir begudes i menjar fred.

Tal com va destacar aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, tenint en compte es tracta d’un sector que porta tancat “des de l’inici de la pandèmia”, l’anunci de la mesura es fa amb una setmana d’antelació amb la voluntat que els establiments tinguin marge per fer les adaptacions corresponents.

Pel que fa al relaxament de les mesures que concerneixen als esdeveniments esportius i a les residències sociosanitàries, van entrar en vigor aquest dimecres amb la publicació d’un BOPA extraordinari.