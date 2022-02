Reportats 91 nous positius i tímid descens dels casos actius que se situen en 727

Andorra la VellaLa incidència de la Covid-19 al Principat continua a la baixa. Segons ha detallat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, durant les darreres 24 hores s'han detectat 91 nous positius, una xifra que eleva els casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 37.452. A més, també es registra una lleugera baixada dels casos actius, que actualment se situen en els 727 (-4). Pel que fa a les recuperacions ja s'eleven fins a les 36.575 i les defuncions es mantenen en 150.

En relació amb la pressió sanitària, el ministre ha informat que hi ha 13 persones (-1) ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals 8 es troben a planta i 5 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), totes elles sota ventilació mecànica. Finalment, quant a la població escolar, només hi ha 17 aules en vigilància passiva i, per tant, cap classe del país està en aquests moments aïllada de manera total o parcial.