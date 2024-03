S'apujarà la velocitat del túnel de Tresponts a 80 km/h a la primavera

Andorra la VellaDesprés de gairebé dos anys i mig amb la velocitat del túnel de Tresponts, a la C-14 entre Organyà i Montant de Tost, establerta en 60 quilòmetres per hora per problemes derivats dels corrents a l'interior de la galeria, el límit pujarà als 80 km/h a partir de la primavera. Segons recull el Diari Segre, Territori va explicar que els tècnics treballen per enllestir un sistema automatitzat de gestió del trànsit que detecti la presència de camions amb mercaderies perilloses. Aproximadament cada dia circulen per aquesta via entre 10 i 15 vehicles d'aquestes característiques. La velocitat permesa serà de 80 km/h sempre que els camions no circulin per l'interior. Si n'hi ha algun, els plafons lluminosos alertaran de la reducció de velocitat a 60 km/h.