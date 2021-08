Salut alerta d'una sisena onada després de les vacances

Andorra la VellaLa finalització del període de vacances estivals pot comportar una sisena onada del SARS-CoV-2. Així ho ha manifestat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha recordat en aquest sentit, els mitjans que els ciutadans tenen al seu abast, com la realització de TMA/PCR gratuïtes, per evitar la transmissió del virus. A aquesta sisena onada, però, s'espera que es pugui arribar amb el 70% de la població amb la pauta completa de la vacunació realitzada, ja que actualment s'està en el 64,8%. El titular de Salut ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa d'actualització sanitària en què també ha manifestat que la preinscripció per als menors d'entre els 12 i els 15 anys que es vulguin vacunar al setembre ja arrenca aquest divendres mateix i que a finals d'aquest mes d'agost es començarà a administrar la tercera dosi de la vacuna als residents dels centres sociosanitaris que n'hagin rebut dues i no hagin passat la malaltia i també a aquelles persones més vulnerables com els trasplantats.

El ministre de Salut ha detallat que fins a la data s'han administrat 93.635 vacunes, 50.335 primeres dosis i 43.300 de segones, amb la qual cosa ara com ara hi ha un 75,3% de la població major de 16 anys vacunada amb una dosi i un 64,8% que ja compta amb la pauta completa. El ministre també ha manifestat que entre aquest divendres i finals de la setmana vinent s'espera arribar al 70% de la població amb la pauta completa, la qual cosa és "molt bona xifra". Malgrat aquests bons indicadors, el ministre ha manifestat que "molt probablement" hi haurà "una sisena onada amb el retorn de les vacances" en part provocada per l'impacte que haurà tingut l'arribada de visitants i en part per les interaccions dels ciutadans durant les seves vacances. En aquest sentit, ha recordat "els dispositius per cribrar i minimitzar l'impacte d'aquest retorn" que els ciutadans tenen al seu abast, com els tests d'antígens o les proves PCR/TMA que es mantenen gratuïtes. El titular de Salut ha reiterat l'efecte positiu de la vacuna, ja que limita la transmissió i els casos més greus i ha posat com a exemple que en la darrera setmana un 77% dels diagnosticats eren persones no vacunades. També ha manifestat que aquesta elevada adhesió a la vacunació, juntament amb el comportament de la ciutadania, ha fet que l'impacte de la cinquena onada "hagi estat menor que en altres països". En aquest sentit, ha reivindicat el fet que no s'hagués aturat la vacunació amb AstraZeneca o l'estratègia per vacunar la franja d'edat més jove.

Precisament quant a la vacunació, el ministre ha redundat en el que va avançar dijous el cap de Govern, que a partir del setembre els menors d'entre els 12 i els 15 anys amb patologies o que convisquin amb persones fràgils es podran vacunar, una recomanació que es fa extensiva a la resta; i que s'administrarà una tercera dosi als centres sociosanitaris i a les persones amb patologies greus. Així, aquest mateix mes d'agost els residents a centres sociosanitaris que hagin rebut dues dosis i que no hagin passat la malaltia en podran rebre una tercera. Ara com ara es treballa en la quantificació de les persones que poden rebre aquest tercer vaccí. Martínez Benazet ha reiterat que aquesta tercera dosi també estarà dirigida a persones vulnerables amb immunodepressió com les trasplantades.

Quant als menors entre els 12 i els 15 anys, es recomana que es vacunin aquells que tinguin un risc d'infecció greu per Covid-19 a causa de complicacions prèvies com malalties de risc o immunosupressió i aquells que convisquin també amb persones vulnerables, i pel que fa a la resta es fa una crida a consultar amb el metge referent. El ministre ha incidit que tot i que és un tipus de població que habitualment no pateix complicacions per la Covid-19 la seva immunització és recomanable, tant des del punt de vista de protecció de la resta com per una qüestió de socialització. Tal com s'ha esmentat, ja es poden inscriure a la plataforma disponible a la pàgina web del Govern o trucant al 775 019. El dia de la vacunació hauran d'anar acompanyats del pare/mare o tutor o d'un adult i presentar l'autorització escaient. Aquests joves seran vacunats amb Moderna, ha concretat el ministre.