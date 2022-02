SOS Sant Valentí: les millors idees per regalar si encara no has comprat res

Andorra la VellaSi tens parella, probablement sabràs que dilluns és Sant Valentí, el dia dels enamorats per excel·lència. I malgrat que hem de cuidar el nostre company/a de vida durant tot l'any, aquesta festivitat és una ocasió especial per demostrar -encara més- el nostre amor i tenir un detall amb aquella persona que estimem. Si encara no tens aquell regal que farà les delícies del teu enamorat o enamorada, a Pyrénées Andorra podràs trobar una àmplia oferta de productes amb els quals quedaràs com la parella perfecta.

Perfumeria

Regalar un perfum és un clàssic, però ja ho diuen, els clàssics no moren mai! A la planta baixa de Pyrénées Andorra tens una selecció dels millors perfums i cosmètics que hi ha al mercat. Moltes marques disposen de capses regals on no només hi ha la colònia sinó també una crema perfumada, o un obsequi. I si vols sorprendre alhora que ets sostenible la teva parella, pots optar per algun dels productes de la nova marca de cosmètica natural Cocunat, una firma que acaba d'arribar en exclusiva a Pyrénées i és 100% 'toxic free', vegana, biodegradable i que testeja amb animals.

Joieria

Si l'oferta de perfumeria i cosmètica no acaba de convence't, la joieria és una aposta segura. Atemporals i eternes, les arracades, polseres i penjolls sempre quedaran com un record del vostre amor. La marca Aristocrazy, present a la planta baixa de Pyrénées Andorra, ha tret per Sant Valentí una col·lecció anomenada 'Deep in Love', que serveix tant per a home com per a dona.

Alimentació gurmet

Sempre s'ha dit que als homes se'ls seduïa a través de l'estómac, però un estudi recentment fet per la Universitat de Drexel, als Estats Units, revela que també les dones són més receptives a les insinuacions amoroses després d'haver gaudit d'un bon àpat. Així doncs, preparar una taula plena de productes gurmet pot ser l'ocasió ideal per encendre la flama aquest Sant Valentí. No cal dir que al supermercat de Pyrénées Andorra podràs trobar des de sushi acabat de fer, embotits i formatges de primera qualitat, foies, mariscos, i el millor pa al forn d'Espícula, però també pots optar pel tàndem de xampany i dolços que t'ofereix l'espai gurmet situat a l'entrada del restaurant La Bohème, a la tercera planta. Per cert, just a l'entrada del supermercat es troba la petita floristeria de Pyrénées, per si vols completar la teva sorpresa!

Tecnologia

Potser no sona gaire romàntic, però un bon gadget tecnològic enamora qualsevol. Aquest divendres i demà dissabte, la FNAC de Pyrénées Andorra té promocions especials en alguns productes, com per exemple, hi ha fins a un 10% de descompte en la compra d'ordinadors amb processadors d'Intel Core; fins a un 10% a la secció de fotografia, ofertes amb molt amor a la secció de 'gaming', un 70% de descompte en la segona unitat de cinema i un 4x3 en música. I recorda que si mimes a la teva parella comprant-li un regal a Pyrénées Andorra, el centre també et mima a tu, perquè ets client de MyPyri, per cada compra que facis acumularàs un 3% en saldo a la targeta virtual.