Si t'agrada cuidar-te, t'agradarà Freshly Cosmetic

Si t'avancem que el producte que et volem presentar es caracteritza per ser natural, saludable i sostenible, què et ve al cap? Potser no hi caus i no penses en un producte cosmètic (o sí). Avui et volem presentar la línia de productes de Freshly Cosmètics que ja des de fa unes setmanes tenen presència a Pyrénées Andorra.

Quan fem referència a Freshly Cosmètics parlem d'una firma catalana que va nèixer l'abril de 2015 de la mà de tres joves enginyers químics apassionats per la cosmètica natural. Preocupats per la procedència dels productes que consumim i per l'impacte que aquests tenen sobre la nostra salut van voler tirar endavant la idea de crear la seva marca que avui dia ja és una realitat.

Ara que gaudim de l'estiu també ho podem fer amb la línia de productes estiuencs de Freshly Cosmetics, com ara, bronzejadors, protectors solars, productes capil·lars, sèrums de vitamina C, entre altres. A Pyrénées Andorra en tens un bon reguitzell perquè remenis i triïs els productes que més s'ajusten a les teves necessitats.

Els productes de Freshly Cosmetics pretenen que els seus consumidors gaudeixin de la cosmètica natural i, alhora, se sentin respectuosos amb el medi ambient promovent un estil de vida saludable. Tot amb l'objectiu final de crear la millor experiència possible per la cura de la pell.

Productes facials, corporals, capilars, per nadons i maquillatge. Aquest és el món que engloba Freshly Cosmetics perquè ningú es quedi sense el seu producte.