Torna el mes del blanc a Pyrénées Andorra

Torna la rutina i amb ella Pyrénées Andorra posa en marxa la campanya el "Mes del blanc". Saps del que estem parlant? Saps en què consisteix?

Des d'avui i fins al pròxim 19 de febrer Pyrénées Andorra t'ofereix interessants descomptes a la secció de roba per la llar. Per ser més concrets, el centre proposa, a tots els clients My Pyri, descomptes de fins al 50% en les marques exclusives. I si ho prefereixes i disposes de la targeta My Pyri Pay, les compres fetes entre avui i el 19 de gener es passaran a cobrar en la facturació de l'1 d'abril.

Perquè et vagis fent una idea, les firmes que entren dins la campanya són Sylvie Thiriez, de venda en exclusiva a Pyrénées Andorra , Yves Delorme i Si Som Dos. Si tens pensat donar aires nous a casa teva, si estàs fent mudança i necessites, per exemple, tovalloles o estovalles, segur que en el mes del blanc trobes allò que més s'ajusta al que estàs buscant.

Acosta't fins a Pyrénées Andorra per tafanejar totes les propostes del mes del blanc en què també hi trobaràs estovalles, draps de cuina, catifes de bany, coixins... No deixis escapar aquesta ocasió per renovar i donar un toc diferent de la teva llar.