(Vídeo) Ferrariman va querellar-se contra Nairo Quintana després de rebre un intent d'agressió a Andorra

Andorra la VellaFerrariman ha fet públic un nou vídeo on revela un fet que fins ara no es coneixia. Es tracta d'un incident que va tenir en un restaurant d'Andorra. L'empresari Xavier Caballol explica que estava sopant amb la seva parella quan tres ciclistes professionals, entre els que estava el guanyador de Giro i Vuelta el colombià Nairo Quintana i l'espanyol Víctor de la Parte, es van dirigir a ell. Segons Ferrariman, els fets van tenir lloc fa un any i estan relacionats amb missatges de Caballol a les xarxes socials on els assenyalava per dòping.

Els ciclistes professionals, segons Ferrariman, es van dirigir a la seva taula i el van amenaçar. Hauria hagut d'intervenir personal de restaurant per evitar que es consumés l'agressió. Caballol assegura que hi havia testimonis. Va denunciar els fets i va interposar una querella per l'intent d'agressió i les amenaces. Ho ha fet públic perquè la Batllia li acaba de comunicar que la querella queda arxivada. I Ferrariman no està gens d'acord amb la decisió com explica en el vídeo següent.