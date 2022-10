Accident mortal a l'N-260 a Isòvol

Andorra la VellaEl Servei Català de Trànsit informa que s’ha registrat un sinistre viari mortal a l’N-260 a l’altura del punt quilomètric 193 a Isòvol (Cerdanya). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.13 h.

Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han xocat frontalment. Com a conseqüència de l’accident, el conductor d’un dels turismes, un home d’edat avançada, ha mort i les tres persones que viatjaven en l’altre vehicle han resultat ferides menys greus (una ha sigut traslladada a l’Hospital Taulí i dues a l’hospital de la Cerdanya).

Arran de la incidència, que ha obligat a tallar totalment la via i a fer desviaments, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).