Desmantellat un punt de venda de droga a la Seu

La Seu d'UrgellAgents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra van detenir dijous un home i una dona, de 44 i 43 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. El passat mes de febrer els mossos van rebre una sèrie d'informacions que apuntaven a que s'estaria venent cocaïna des d'un pis de l'avinguda Pau Claris de la Seu d'Urgell.

El grup d'investigació va iniciar un dispositiu per la zona fins que van identificar un edifici on s'hi produïen visites curtes de persones que no hi vivien. Un cop identificat el presumpte punt de venda es va prolongar el dispositiu, intermitentment en el temps, durant el que es van constatar les vendes de substàncies estupefaents, en concret cocaïna.

Un cop determinat el pis, les persones que hi residien i recollits els indicis suficients, aquest dijous es va procedir a detenir un home i una dona com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Posteriorment es va realitzar l'entrada i perquisició al domicili. A l'interior, amagats en diferents localitzacions, es van recollir 17 embolcalls de cocaïna, 800 grams d'una substància en pols utilitzada per tallar la cocaïna pura, una bàscula de precisió, retalls de plàstic per realitzar els embolcalls i 4.595 € en efectiu.

També es van localitzar 95 comprimits d'un suposat medicament per la disfunció erèctil amagats al tub de l'escalfador d'aigua. Aquest producte no constava en la llista oficial de l'agència espanyola del medicament i va ser intervingut. Tot apunta que també venien aquestes pastilles als seus clients.

Els detinguts passaran properament davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.