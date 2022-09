Detenen un altre jove pels aldarulls durant la festa major de la Seu del 2021

La Seu d'UrgellEls mossos d’esquadra han detingut aquest diumenge un jove de la Seu d’Urgell perquè consideren que és un dels “caps de turc” que va provocar els aldarulls que van tenir lloc durant la festa major de la capital alturgellenca del 2021. A través del perfil de Twitter del Casa Socialista de Joves de l’Alt Urgell, el col·lectiu ha denunciat els fets, manifestant que la detenció de les dues militants, dissabte la Laia i diumenge el Dídac, respon als “mecanismes de disciplina de l’Estat Burgès al jovent de classe treballadora”, sigui quan “s’organitza en defensa de la seva classe o en situacions de resposta al control policial i a la repressió”.

Així doncs, defensen que els disturbis generats el 2021 no van ser provocats per ningú, sinó que van donar a causa de la manca de previsió de l’ajuntament a l’hora d’habilitar espais segurs per a les joves i la falta d’espais de socialització a conseqüència de la pandèmia. Una situació que va portar a la “generació espontània” d’espais de festa, que durant la primera nit de festa major els mossos “van intentar reprimir amb l’execució de càrregues policials, provocant desenes de ferits”. A més, reclamen que des de l’ajuntament es donin les explicacions escaients i es pregunten qui va donar l’ordre d’enviar a la policia. La primera detinguda va ser alliberada aquest dissabte a la tarda.

— Casal Socialista de Joves de l'Alt Urgell (@casalsocialista) 11 de septiembre de 2022