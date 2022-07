Un home resulta mort en una col•lisió a la rotonda nova de FEDA

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 14 de juliol de 2012, va ser notícia...

Un home portuguès de 37 anys i resident al Principat ha mort aquest dissabte de matinada quan el vehicle que conduïa, un BMW Mini Cooper, ha col·lidit amb un altre turisme, un Nissan Pick-Up 4x4. Ambdós cotxes circulaven d'Escaldes-Engordany cap a Encamp. L'accident ha tingut lloc a la carretera general 2 al quilòmetre 2'190 de la parròquia encampedana, on hi ha la rotonda nova de FEDA, a les 5.29 hores. El conductor del Nissan ha resultat il·lès però ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència i serà posat a disposició judicial en les properes hores, segons ha informat la Policia en un comunicat.

Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat els serveis d'urgència mèdica que no han pogut fer res per salvar la vida del conductor portuguès de 37 anys i resident al país que ha mort com a conseqüència de l'impacte amb un altre vehicle, un Nissan 4x4, el conductor del qual –home andorrà de 48 anys- ha sortit il·lès del xoc.

A més, fins al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat el comissari de guàrdia del Cos de Policia i agents del Grup d'Investigacions d'Accidents de Trànsit, per fer el pertinent atestat de circulació i esbrinar les causes de l'accident, segons ha informat la Policia a través d'un comunicat.