El sancionen per no dur equipaments de neu i acaba detingut per tenir una 'Taser' i un espai de pebre

EncampLa policia va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d'arma un altre home no resident de 41 anys. Els fets van tenir lloc diumenge cap a un quart d'una del migdia a Grau Roig. Quan va ser controlat i sancionat per no dur equipaments especials, se'l va trobar en possessió d'una defensa elèctrica tipus 'Taser', preparada per ser utilitzada, i d'un esprai de pebre.

A més, durant el cap de setmana la policia ha detingut set persones més. Dissabte, minuts abans de la mitjanit a Arinsal, van arrestar un no resident de 54 anys, per violència de gènere. L'home hauria agredit la parella en l'habitació de l'hotel on s'allotjaven. Ja la matinada de diumenge al Pas de la Casa, es va detenir un home no resident de 30 anys per fer cas omís, resistir-se i injuriar els agents quan la patrulla el va controlar en constatar que estava demanant drogues a diferents persones a la via pública.